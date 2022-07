Avis | La fin de Roe n’a pas besoin d’entraîner une augmentation de la mortalité maternelle

Les preuves en provenance d’Europe démontrent qu’il n’est pas nécessaire ou inévitable que la restriction de l’avortement entraîne des effets néfastes sur la santé des femmes.

Pourtant, aux États-Unis, la vérité inconfortable pour les républicains est que, selon une analyse de 2019 par America’s Health Rankings, huit des 10 États où la mortalité maternelle est la plus faible sont des États bleus, tandis que huit des 10 États où la mortalité maternelle est la plus élevée sont états rouges. Le Mississippi, dont le projet de loi était au centre de l’affaire Dobbs, se situe dans la moitié inférieure du tableau de la mortalité maternelle. Il a également reçu le classement le plus bas de tous les États pour la santé globale des femmes et des enfants. La minorité dissidente de Dobbs note que le Mississippi “n’interdit pas la discrimination en matière de grossesse ni n’exige la fourniture d’un congé parental payé”, a “des conditions d’éligibilité strictes à Medicaid et à l’aide nutritionnelle” et a “rejeté le financement fédéral pour fournir une année de couverture Medicaid aux femmes après donner naissance.”

Si le Mississippi et d’autres États rouges souhaitent démontrer qu’ils sont vraiment « pro-vie », ils doivent alors s’attaquer à leurs niveaux honteux de mortalité maternelle. La première priorité est de s’attaquer au «désavantage concentré» parmi leurs citoyens les plus pauvres, et en particulier parmi les femmes de couleur. Il a été démontré que cette mesure est un déterminant important de la santé maternelle. Deuxièmement, il est essentiel de veiller à ce que les femmes aient accès aux soins de santé non seulement avant et pendant, mais aussi dans les semaines qui suivent l’accouchement. Troisièmement, selon l’Organisation mondiale de la santé, les services de maternité dirigés par des sages-femmes offrent une approche fondée sur des données probantes pour réduire la mortalité maternelle. Actuellement, il n’y a que quatre sages-femmes pour 1 000 naissances aux États-Unis, contre 43 pour 1 000 naissances au Royaume-Uni. Il y a beaucoup à faire, mais cela ne se fait pas et la mortalité maternelle aux États-Unis ne diminue pas mais augmente.

Le droit à l’avortement accordé par Roe v. Wade n’a pas empêché ce scandale en cours, et restreindre l’accès à l’avortement n’aggravera pas inévitablement les choses. La situation est perpétuée, en partie, par un débat national qui reste hyper focalisé sur l’accès à l’avortement (qu’il soit contre ou pour) plutôt que sur les causes et les remèdes de la mortalité maternelle. Bien que cela reste le cas, des centaines de femmes et de manière disproportionnée de femmes de couleur continueront de mourir inutilement chaque année dans le pays le plus riche du monde.

David Albert Jones est directeur du Anscombe Bioethics Center à Oxford, en Angleterre, membre du Blackfriars Hall de l’Université d’Oxford et professeur de bioéthique à l’Université St. Mary’s de Twickenham.

