Avis | La fin de Roe, du point de vue d’un pro-vie

Les membres de l’église chrétienne primitive de l’ancien monde romain ont sauvé des nourrissons abandonnés (souvent ceux qui étaient des femmes ou autrement considérés comme inférieurs) d’une mort certaine. Au XIXe siècle, un journal créé par d’éminents suffragettes, The Revolution, a publié des articles qui qualifiaient l’avortement d'”infanticide” et de “meurtre d’enfants”. Le mouvement pro-vie en Amérique avant Roe était dominé par des catholiques qui biaisaient alors généralement les démocrates et qui se battaient pour des protections juridiques pour les enfants à naître. et extensions du filet de sécurité sociale.

Roe et son héritage ont radicalisé ceux d’entre nous dans le mouvement actuel. L’avortement électif légalisé était le prix de consolation donné aux femmes en 1973 pour les siècles d’inégalité et d’oppression qui découlaient de leur péché de ne pas être des hommes. Alors que chaque mère et chaque père devraient vouloir leurs enfants, notre statut d’être humain à n’importe quelle étape de la vie ne devrait pas dépendre de qui nous veut ou si nous sommes désirés du tout.

Ce n’est que lorsque nous injectons dans le problème des questions de subjectivité (comme le désir) ou de religions (comme l’âme), existentielles (comme la sensibilité), théologiques (comme la dignité humaine) ou sociologiques (comme la qualité de vie), que nous trouvons grande place à l’incertitude et au désaccord. Ce sont des questions importantes et persistantes. Mais ce ne sont pas des questions dont devrait dépendre le droit fondamental et inaliénable d’une vie individuelle.

La décision judiciaire de Roe c. Wade a déclenché les guerres culturelles qui ont empoisonné notre processus politique et nous ont amenés à un lieu de polarisation et de division infranchissable. En effet, cette division a été capitalisée par beaucoup trop d’experts et de politiciens, pour qui une position sur l’avortement ne semble pas être une croyance sincère, mais simplement une question qu’ils peuvent (et font) tirer parti des votes ou monétiser pour un gain financier. . Une telle trahison jette une ombre sur le renversement de Roe, qui a été pour moi et pour beaucoup d’autres un événement attendu depuis longtemps.

Même ainsi, rendre l’avortement impensable pourrait commencer par la loi, mais cela ne s’arrêtera pas là. Car ce n’est pas seulement l’offre d’avortement qui compte, mais aussi la demande. Je déplore l’appauvrissement d’un imaginaire social qui ne peut concevoir un monde dans lequel les femmes puissent s’épanouir sans avortement.

Je pense que nous l’imaginerons un jour. Bien sûr, l’avortement, comme toute violence, abus et injustice, sera toujours avec nous. Mais les lois ne font pas qu’empêcher – les lois enseignent et forment les façons dont nous envisageons notre monde et les façons dont nous pouvons et devons vivre les uns avec les autres.