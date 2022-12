Avis | La fin de l’ère Trump sera insatisfaisante

Enfin, il n’y aura pas non plus de responsabilité pour les facilitateurs souples de Trump au sein du Parti républicain. Il y avait une certaine responsabilité politique lorsque les partisans de “Stop the Steal” ont perdu tant d’élections gagnables le mois dernier. Mais les hommes et les femmes qui se sont pincés le nez et ont accompagné Trump à chaque étape, sauf la pire, continueront à diriger le Parti républicain s’il disparaît ; il n’y aura pas de campagne présidentielle de Liz Cheney pour leur donner à tous un coup de grâce.

Ces réalités suscitent déjà une colère justifiée, un esprit évident dans le titre d’un récent essai de Bill Lueders à The Bulwark : « Vous ne quittez Trump que maintenant ? N’oubliez jamais, exhorte Lueders, que si les républicains abandonnent Trump, ce ne sera pas à cause de sa longue liste d’infractions contre la décence et le gouvernement constitutionnel ; ce sera seulement parce qu’ils sont enfin sûrs qu’il ne peut pas gagner.

En tant que Never Trumper original, je ne reproche à personne cette réaction. Si Trump disparaît, ce sera une victoire pour des endroits comme The Bulwark, mais les gens veulent naturellement quelque chose de plus qu’une victoire discrète et limitée après une longue campagne d’apparence existentielle. Ils veulent une justification. Ils veulent avoir l’impression que tout le monde est enfin d’accord : Plus jamais ça.

Mais une absence insatisfaisante de répudiation ou de justification est une caractéristique normale de la vie démocratique. Le fait de gagner une élection crée une alchimie de loyauté — vox populi, vox Dei – que dans la plupart des circonstances, seule la défaite peut dé-catalyser. Le temps qu’il faut aux partis pour répudier leurs dirigeants les plus consternants peut s’étendre sur des décennies ou des siècles (comme dans le cas du lent divorce du Parti démocrate avec Andrew Jackson). Et les électeurs n’imposent généralement pas de sanctions permanentes aux partis, préférant prendre chaque élection comme elle vient.

L’aile sud du Parti démocrate était un véritable parti d’insurrection dans les années 1860 et l’aile nord était entachée par l’attachement, mais ils se sont simplement réunis en tant que parti d’opposition normal après la guerre civile. Le prochain président républicain élu après la démission de Richard Nixon, Ronald Reagan, n’a payé aucun prix pour avoir été l’un des ardents défenseurs de Nixon tout au long de l’affaire du Watergate. Le public a voté en masse contre le radicalisme dangereux perçu de Barry Goldwater et George McGovern, puis s’est retourné et a voté pour les partis qui les ont nommés quelques années plus tard.