Avis | La fin de la guerre à Gaza et un État palestinien indépendant

La quasi-anéantissement de Gaza et des Palestiniens par les forces militaires israéliennes menace de provoquer une vaste guerre régionale. En plus du nivellement actuel de Gaza par Israël pour démanteler le Hamas, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les Gardiens de la révolution iraniens ainsi que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont tous lancé des attaques de missiles contre des cibles dans une grande partie du Moyen-Orient. Un cessez-le-feu à Gaza et la fin de la campagne militaire israélienne sont les clés essentielles pour éviter une éventuelle conflagration régionale, mais la conclusion rapide de la guerre et le retrait immédiat des troupes israéliennes doivent également s’accompagner d’une aide humanitaire massive et d’un mouvement vers un État palestinien indépendant. État.

Même le président américain Biden a souligné la nécessité d’une solution à deux États tout au long de la campagne de bombardements et d’artillerie d’Israël à Gaza. Ses paroles ont toutefois été gravement compromises par son soutien militaire et politique inébranlable aux objectifs de guerre d’Israël. Maintenant avec Arabie Saoudite En proposant de normaliser les relations avec Israël s’il accepte un cessez-le-feu et une voie vers un État palestinien, l’idée a pris quelques bases provisoires. Économique avantages pour Israël d’établir des liens constructifs avec l’Arabie Saoudite pourrait être énorme. Pourtant, le Premier ministre israélien Netanyahou s’oppose avec véhémence à un État palestinien, mais il est clair qu’infliger autant de morts et de souffrances déstabilise la région entière et radicalise les générations futures de Palestiniens. Ses objectifs déclarés de démanteler le Hamas, de libérer les otages et d’assurer la sécurité future des Israéliens s’effondrent sur ces réalités. La voie vers un État palestinien, même si elle comporte d’énormes obstacles à surmonter, est absolument nécessaire et pourrait constituer un premier pas vers des relations pacifiques entre les deux peuples.

Une fois qu’Israël aura mis fin à son attaque militaire ruineuse contre Gaza et retiré ses troupes, les Palestiniens auront besoin d’un large soutien international pour obtenir leur indépendance d’Israël et construire un État. L’aide humanitaire considérable déjà en cours devra être considérablement augmentée. Ils auront besoin d’investissements financiers importants et d’une assistance technique pour accomplir la tâche monumentale de reconstruction en Gaza, au moins 15 milliards de dollars selon le Fonds d’investissement palestinien. Tout aussi important, la communauté internationale devra tenir les dirigeants des deux camps pour responsables des violences sans précédent des quatre derniers mois. Des crimes contre l’humanité incalculables ont été commis. Lors de l’horrible attaque du 7 octobre de l’année dernière, les terroristes du Hamas ont commis des crimes indescriptibles. Selon les autorités israéliennes, 1 200 personnes ont été massacrées, torturées et violées. 400 autres ou plus étaient kidnappé et emmené à Gaza. Depuis lors, l’armée israélienne a commis des atrocités qui dépassent l’imagination, pilonnant sans relâche Gaza avec des bombes et de l’artillerie, tuant plus de 25 000 personnes, dont les deux tiers étaient des femmes et des enfants, et laissant 85 pour cent de la population de Gaza déplacée et déplacée. sans-abri. Plus d’un quart des 2 millions d’habitants de Gaza sont désormais confrontés à une « faim catastrophique », selon le Programme alimentaire mondial.

L’administration Biden est venue à maintes reprises prendre la défense d’Israël, affirmant à plusieurs reprises le droit d’Israël à se défendre. Tous les gens ont un droite pour se défendre contre les crimes de guerre. Les Palestiniens, tout comme les Israéliens, ont ce droit. Mais ce droit s’arrête à la légitime défense. Cela ne va pas jusqu’au mépris gratuit de la vie humaine. Le Préambule Le Statut de Rome qui a établi la Cour pénale internationale (CPI) stipule explicitement que le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les crimes d’agression sont « les crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale dans son ensemble…[and]… ne doit pas rester impuni. L’attaque du Hamas contre des civils le 7 octobre 2023 est pour le moins un crime de guerre, mais elle ne justifie pas la mort de dizaines de milliers de Palestiniens. L’Afrique du Sud a accusé Israël de génocideet bien qu’Israël le nie catégoriquement, l’Afrique du Sud a présenté des arguments convaincants devant la Cour internationale de Justice (CIJ), affirmant que la campagne militaire israélienne à Gaza viole la Convention sur le génocide de 1948.

La viabilité d’un État palestinien est affaiblie si les dirigeants des deux côtés du conflit israélo-palestinien actuel ne comparaissent pas devant un tribunal international. La CPI a été créée pour juger les individus accusés de tels crimes de guerre. Le langage utilisé par chaque partie pour justifier sa position illustre clairement la nécessité d’une intervention juridique internationale. Ils ont formulé leurs intentions en termes apocalyptiques. La communauté internationale doit condamner ces visions effroyables et contraindre les individus à être jugés pour des discours aussi provocateurs et dangereux. De nombreux pays s’opposeront à cette ligne d’action, y compris les États-Unis qui ne reconnaissent pas l’autorité de la CPI et ont retiré leur soutien à la CIJ. Dans le même temps, si la communauté internationale approuve ces déclarations nihilistes, les perspectives d’une coexistence pacifique entre Israël et un État palestinien naissant sont faibles.

Du côté israélien, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a invoqué de sombres injonctions bibliques dans sa projection d’une guerre totale contre le Hamas. Fin octobre, au début de l’invasion israélienne, il s’est tourné vers les écritures religieuses pour justifier le bombardement de Gaza, densément peuplée. “Le Bible dit : « Il y a un temps pour la paix et un temps pour la guerre ». C’est le moment de la guerre. Quelques jours plus tard, faisant référence au Hamas, Netanyahu a déclaré que les Israéliens « sont déterminés à éliminer complètement ce mal du monde ». Il a poursuivi : « Vous devez vous rappeler ce qu’Amalek vous a fait, dit notre Sainte Bible. Et nous nous en souvenons. Avec l’utilisation de bombes de 2 000 livres dans les quartiers palestiniens de Gaza, sa référence à Amalek est tout à fait inquiétante. Dans l’Ancien Testament, ou dans le Tanakh juif, Dieu (Elohim en hébreu) ​​commande aux Israélites « d’attaquer le Amalécites et détruisons totalement tout ce qui leur appartient. Ne les épargnez pas, faites mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et moutons, chameaux et ânes.

Le Hamas considère Israël comme une « colonie de peuplement », une force d’occupation qui nie l’autodétermination des Palestiniens. L’occupation par Israël des territoires palestiniens (Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est) est illégal en vertu du droit international et du droit des Palestiniens résistance par un conflit armé est protégée par le droit international. Mais les dirigeants du Hamas affirmer dans la doctrine du Hamas selon laquelle «[r]Résister à l’occupation par tous les moyens et méthodes est un droit légitime… » Humanitaire international loi , interdit cependant de cibler et de tuer sans discernement des civils qui ne sont pas directement impliqués dans un conflit militaire. Bombardement par le Hamas de bus publics bondés dans des villes israéliennes à la fin du 20ème siècle et le massacre du 7 octobre sont clairement des actes en violation du droit international. La prise d’otages constitue une autre violation des règles internationales d’engagement militaire.

Les dirigeants du Hamas ont cependant qualifié les événements du 7 octobre d’acclamations glorieuses. Le leader politique Ismail Haniyeh a dit que “nous le couronnerons [Oct. 7 massacre]avec la grâce de Dieu, avec une défaite écrasante qui l’expulsera [Israel] de nos terres… » Il a poursuivi en disant : « C’est le but qui est digne de cette bataille, digne de cet héroïsme, digne de ce courage… », le qualifiant de « grande et bénie incursion » et de « présence épique d’hommes qui écrivent l’histoire avec leur sang et leurs armes. » Un an plus tôt Yahya Sinwar le cerveau réputé de l’assaut du 7 octobre, a proclamé dans un discours : « Nous viendrons à vous, si Dieu le veut, dans un flot rugissant. Nous viendrons à vous avec des roquettes sans fin, nous viendrons à vous dans un flot illimité de soldats. , nous viendrons à vous avec des millions de nos concitoyens, comme une marée qui se répète.

Un langage et une vision aussi austères et effrayants de la part des dirigeants des combattants donnent lieu au nihilisme qui caractérise le 7 octobre et les quatre mois de guerre qui ont suivi à Gaza. Selon leurs propres mots, depuis octobre, les dirigeants des deux camps sont aveuglés par leur indifférence mutuelle à l’égard de la souffrance humaine. Néanmoins, un cessez-le-feu et un mouvement vers un État palestinien pourraient gagner un peu plus de terrain. En plus de l’ouverture conditionnelle de l’Arabie Saoudite, les responsables israéliens, arabes et américains envisagent désormais de prendre d’autres dispositions pour libérer le pays. otages. Même si les responsables préviennent qu’aucun accord n’est imminent, les efforts diplomatiques pourraient aboutir à des progrès, d’autant plus que certains militaires israéliens commandants croient apparemment qu’Israël ne peut pas vaincre le Hamas et libérer les otages par une guerre continue. Une scission au sein des Forces de défense israéliennes, associée au désir croissant des Israéliens de libérer les otages par la diplomatie, pourrait mettre un terme à la guerre.

À ce stade de l’histoire, il est également extrêmement important de reconnaître que les Palestiniens du monde entier voient la guerre actuelle à Gaza comme une nouvelle campagne militaire israélienne visant à nier leur droit à exister sur leur propre terre dans un État indépendant. De ce point de vue, il semble évident qu’Israël est déterminé à chasser les Palestiniens de leurs foyers et de leurs terres, en particulier lorsqu’ils font obstacle aux projets expansionnistes d’Israël. Alors que le Hamas a déclaré vouloir « jeter Israël à la mer », Netanyahou a récemment affirmé qu’« à l’avenir, Israël devra contrôler l’ensemble du territoire situé à l’ouest du fleuve ». [Jordan] à la mer.” Dans le contexte de décennies d’annexion et d’occupation illégales des territoires palestiniens par Israël, les Palestiniens ne voient aucune alternative à la poursuite de la résistance armée et des actions de protestation civile.

L’oppression continue du gouvernement israélien est gravée dans la mémoire collective de 1,5 million de Palestiniens dans 58 camps de réfugiés. camps en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est. (Au total, l’ONU estime que 5,9 millions de réfugiés palestiniens dans le monde sont les descendants de dizaines de milliers de personnes qui ont été forcées de quitter leurs terres ancestrales…