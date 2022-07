Avis | La famille Rajapaksa a promis la prospérité au Sri Lanka, mais a apporté la misère

Malheureusement pour le Sri Lanka, la famille n’a pas fini de détruire le pays. En 2019, des attaques terroristes islamistes coordonnées à travers le pays le dimanche de Pâques ont tué 269 personnes et déclenché une réaction nationaliste qui a ramené les Rajapaksas au pouvoir. Les frères ont de nouveau doté chaque ministère consécutif de parents, qui avaient souvent peu de compréhension de leur travail, et malgré les finances déjà précaires du pays, ils ont procédé à l’application de fortes réductions d’impôts pour tenter de stimuler l’économie.

Les mauvaises décisions et la malchance ont suivi. Tout comme les réductions d’impôts ont réduit les revenus du gouvernement, la pandémie a dévasté le tourisme, une source de revenus vitale pour le Sri Lanka. Confronté à une crise de la balance des paiements, le gouvernement a interdit l’importation de véhicules à moteur et d’engrais et de pesticides synthétiques pour économiser des devises fortes et a décrété une transition du jour au lendemain vers l’agriculture biologique.

Le résultat a été catastrophique : la production de thé – une source majeure de revenus d’exportation – a chuté d’environ 18 % et la production de céréales de 43 %. Le gouvernement a économisé 400 millions de dollars en interdisant les engrais étrangers, mais a été contraint de dépenser 450 millions de dollars pour importer du riz. Il a annulé l’interdiction des engrais pour plusieurs cultures clés, mais le coup fatal a été porté lorsque la Russie a envahi l’Ukraine. La flambée des prix des matières premières qui en a résulté, en particulier pour le carburant, a plongé le pays dans le chaos.

Les Rajapaksas soutiendront sans aucun doute que ce cauchemar se serait produit, peu importe qui était aux commandes. Mais pour succomber à ce raisonnement, nous devrions oublier comment les Rajapaksas ont affaibli la démocratie et les institutions gouvernementales de leur nation et ont dirigé le pays comme une entreprise familiale. Un gouvernement véritablement démocratique, ouvert à la dissidence et à la consultation, aurait très bien pu atténuer les souffrances qui parcourent actuellement le pays : les entreprises ont fermé leurs portes, les médicaments vitaux manquent et même les familles de la classe moyenne sont obligées de renoncer aux repas. Le Sri Lanka est une leçon de choses sur les dangers d’embrasser des hommes forts.

Les Sri Lankais qui se sont laissés leurrer par les fantasmes de prospérité des Rajapaksas garantis par l’argent chinois ont fourni un avertissement clair aux nations tout aussi fragiles des dangers de prendre cette route. L’Inde est intervenue avec une aide d’urgence – lignes de crédit, nourriture et carburant – mais il en faut bien plus.

S’il y a une lueur d’espoir, c’est que la colère provoquée par les Rajapaksa a réussi dans une certaine mesure à unir un peuple fracturé depuis plus d’un demi-siècle selon des lignes ethniques. Tamouls et Cinghalais sont maintenant dans le même bateau. Mais la jubilation dans les rues à l’idée de renverser les Rajapaksas devra céder la place dans les jours à venir à un examen rigoureux des conséquences de leur mauvaise gestion.

Les Rajapaksas ont fui dans la clandestinité. Les déprédations de leur règne sont au grand jour.