Avis | La famille est exigeante. C’est le but.

Ce n’est pas que je ne me suis pas présenté pour les gens. C’est juste que je voulais choisir pour qui je me présentais : des amis proches, quelques cousins ​​germains avec qui j’ai vraiment cliqué, mes sœurs et mes parents.

J’ai donné la priorité à ces relations alors que je construisais une vie qui, à d’autres égards, ressemblait à celle de mon père. J’ai poursuivi une carrière qui m’a fait vivre en Asie et en Afrique. J’ai pris l’avion pour Washington, DC, fréquemment pour rendre visite à mes parents. Et quand la santé de mon père a commencé à décliner, je ne voulais rien de plus que de retourner aux États-Unis pour être plus proche de lui, alors j’ai postulé pour des études supérieures.

Quand je suis entré à l’Université de Stanford, mon père était ravi – non pas parce que c’était une bonne école, mais parce qu’il avait de la famille élargie à proximité. « J’ai un certain nombre de cousins ​​et un oncle malade dans la région de la baie », m’a-t-il écrit avec enthousiasme dans un e-mail. « J’ai pris la liberté de leur donner votre téléphone/e-mail. »

Les appels et les e-mails ont afflué, rencontrés par mes excuses élaborées et évasives. Dans un e-mail, mon père m’a informé que mon cousin et khaloo (le mari de la sœur de ma mère) étaient en visite en Californie. « J’AI CONFIANCE que vous les avez appelés / visités », avait-il tapé, en majuscules. Je n’avais pas. « Si ce n’est pas le cas, ASSUREZ-VOUS DE LE FAIRE LE WEEK-END À VENIR. » Je n’ai pas.

Le temps était précieux, d’autant plus que mon père était en bonne santé. Donner la priorité aux visites mensuelles chez mes parents signifiait que j’avais peu de temps pour des parents éloignés. Au cours de la décennie suivante, alors que la santé de mon père déclinait, j’ai déménagé sur la côte Est pour me rapprocher de mes parents.

Il y a un an, approchant les dernières semaines de sa vie à l’âge de 85 ans, mon père semblait perdre la volonté de vivre. Il n’avait plus d’appétit et a cessé de prendre ses repas. Mais quand nous lui avons dit que son frère prévoyait de lui rendre visite, mon père a avalé un paratha, déterminé à se rendre au lendemain. Quelques jours plus tard, nous lui avons fait savoir qu’un cousin se présenterait. Il a mangé une omelette, avec l’intention de se rendre au week-end.