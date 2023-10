Depuis que Gerald Ford a dîné seul, aucun membre de la Chambre n’a connu une telle chance, se trouvant au bon endroit au bon moment, en supposant que devenir président de la Chambre républicaine soit considéré comme un une bénédiction plutôt qu’une malédiction.

Johnson est un homme talentueux et se révélera peut-être un orateur habile, malgré son manque d’expérience face aux défis politiques, législatifs et de collecte de fonds à ce niveau. Quoi qu’il en soit, le sale secret de la lutte contre les présidents du Parti Républicain était que les enjeux étaient toujours assez faibles, car il y a des limites à ce qu’un leader peut faire avec une faible majorité dans une chambre du Congrès lorsqu’un démocrate occupe la Maison Blanche.

Ce qui a finalement élevé Johnson, et ce qui pourrait rendre son mandat difficile après une lune de miel, c’est que la majorité républicaine n’est pas très à l’aise d’être majoritaire. Cela nécessite une cohésion et un réalisme qui se heurtent à l’impulsion d’un élément du parti de construire sa propre marque aux dépens de tout le reste.

Faire partie d’une minorité à la Chambre a des coûts, comme celui de regarder la majorité – dans certaines limites, en fonction de sa taille – faire et adopter ce qu’elle veut. Sinon, la vie est facile. Il n’y a pas de véritables responsabilités à part voter « non » et faire des discours.

En revanche, être majoritaire nécessite des choix constants. Quelles sont les priorités les plus importantes ? Jusqu’où le parti peut-il aller sur une question donnée ? Quel est l’équilibre entre atteindre des objectifs politiques importants et minimiser les risques politiques ? Comment faire tenir ensemble les différentes factions qui forment inévitablement une coalition majoritaire ?

Ce n’est pas facile, et cela devient encore plus difficile si les membres se soucient davantage de leur hit aux heures de grande écoute que d’apporter une contribution responsable, même en opposition à la direction.

Certains au sein de l’aile droite du parti ont développé un mode de fonctionnement qui, par principe, est presque hostile à toute influence sur les résultats législatifs. Le représentant de Floride Matt Gaetz et ses compatriotes n’ont pas aidé le représentant Kevin McCarthy à adopter un projet de loi de dépenses soutenu par les républicains alors qu’un arrêt se profilait, puis l’ont critiqué : qu’était-il censé faire d’autre ? – aller aux démocrates.

L’impasse de plusieurs semaines avec des factions changeantes bloquant chaque nouveau candidat à la présidence était la conséquence logique de ce que le représentant Matt Gaetz avait commencé. | Francis Chung/POLITIQUE

Cela n’avait aucun sens, mais au moins les critiques de McCarthy gardaient les mains propres. Cette approche de la législation crée une pantomime d’impuissance, dans laquelle la probité se mesure par un simple manque d’influence.

Un autre facteur est la montée du culte de l’étranger. Il s’agit d’un phénomène culturel plus large ; les gens ont tendance à être moins façonnés par les institutions qu’ils ne l’étaient autrefois et à être plus à l’aise dans une posture d’opposition et de défi. Dans la politique républicaine, Donald Trump en est le meilleur exemple : il a été président des États-Unis, mais il s’est souvent exprimé comme un critique impuissant de sa propre administration.

De la même manière, Gaetz pourrait siéger au Congrès pendant les 30 prochaines années, accéder à la présidence du comité des services financiers de la Chambre et se considérer toujours comme l’étranger qui dit la vérité au pouvoir.

La lutte contre les orateurs qu’il a déclenchée portait toutes les caractéristiques de ce type de politique : renverser McCarthy était un acte de destruction qui manquait de tout lien fiable avec un meilleur résultat. Gaetz préfère peut-être Johnson à McCarthy, mais ce n’est sûrement pas ainsi qu’il envisageait la fin du drame.

Cela a duré si longtemps parce que Gaetz et son groupe de petits compatriotes républicains ont brisé la norme consistant à soutenir le président du parti ou son représentant sur le terrain, incitant ainsi tous les autres à faire de même. L’impasse qui a duré des semaines, avec des factions changeantes bloquant chaque nouveau candidat à la présidence, était la conséquence logique de ce que Gaetz avait commencé.

Il vous dit tout ce que vous devez savoir : certains des meneurs de ce cirque préféraient une majorité irréalisable à une majorité solide.

Le représentant du compagnon d’armes de Gaetz, Matt Rosendale, l’a dit explicitement. Le Messager a rapporté que il a dit aux donateurs, lors d’un appel incluant Gaetz” Écoutez, nous avons montré, OK, avec une très petite poignée de personnes, six fois, cinq fois, que nous pouvons avoir un impact énorme dans cet organisme et alors que beaucoup de gens, malheureusement, votaient pour avoir un 270 , 280 Maison Républicaine, je priais chaque soir pour une petite majorité.

Ses prières ont été exaucées, en partie grâce au fait que le parti a nommé trop de candidats Trump comme Rosendale lui-même. Selon un profil du Wall Street Journal, après des élections de mi-mandat décevantes, Gaetz a également « reconnu que la faible majorité républicaine qui en a résulté a joué à son avantage.»

Personne qui a à cœur les intérêts de son parti ne souhaite jamais avoir moins de députés. Si vous voulez que votre majorité soit si étroite qu’elle soit vulnérable aux perturbations et au chantage, peut-être ne voulez-vous pas vraiment d’une majorité du tout. Si cela est vrai pour Gaetz et ses amis, le chaos des dernières semaines pourrait rendre un peu plus probable qu’ils soient finalement soulagés du fardeau de faire partie d’une majorité en novembre prochain.