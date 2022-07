Avis | La doctrine religieuse, et non la Constitution, a conduit la décision Dobbs

En effet, le fœtus est la vedette incontestable de l’opinion Dobbs. Ce n’est pas nécessairement évident à première lecture : les 79 pages de l’avis sont truffées de récits longs et, selon des historiens avertis, très partiels et substantiellement hors de propos de l’histoire de la criminalisation de l’avortement. Dans toutes ces pages, il y a étonnamment peu de droit réel. Et les femmes, comme je l’ai déjà observé, sont pratiquement absentes. C’est dans les paragraphes disséminés dans l’opinion que le fœtus brille.

“Aucune des autres décisions citées par Roe et Casey n’impliquait la question morale critique posée par l’avortement”, a écrit le juge Alito. “Ils sont donc inopportuns.” Plus loin, il écrit : « La dissidence a beaucoup à dire sur les effets de la grossesse sur les femmes, les fardeaux de la maternité et les difficultés rencontrées par les femmes pauvres. Ce sont des préoccupations importantes. Cependant, la dissidence ne témoigne d’aucun respect similaire pour l’intérêt d’un État à protéger la vie prénatale.

C’était une étrange critique de l’opinion dissidente, signée conjointement par les juges Stephen Breyer, Sonia Sotomayor et Elena Kagan. Ils ont plaidé vigoureusement pour le maintien de la décision Casey de 1992, qui en fait, contrairement à Roe, déclarait que l’intérêt de l’État pour la vie fœtale était présent dès le moment de la conception. Casey a autorisé les États à imposer des délais d’attente et des exigences de « consentement éclairé » que le tribunal dans les années qui ont suivi Roe contre Wade avait jugés inconstitutionnels.

Le juge Alito connaît très bien la décision Casey. En tant que juge de la cour d’appel fédérale, il avait été membre du panel qui a confirmé la plupart de la loi sur le contrôle de l’avortement de Pennsylvanie dans l’affaire qui est devenue Casey. Le juge de l’époque Alito, seul membre du panel, voulait faire respecter une disposition de la loi de l’État qui obligeait une femme mariée à informer son mari de son intention de se faire avorter. En confirmant la décision de la cour d’appel, la Cour suprême dans l’affaire Casey a souligné dans l’un des passages les plus frappants de l’opinion le fardeau inconstitutionnel que l’exigence de notification du conjoint imposait aux femmes : « Nous ne devons pas nous aveugler sur le fait que le nombre important de femmes qui craignent pour leur sécurité et celle de leurs enfants sont susceptibles d’être dissuadés de se faire avorter aussi sûrement que si le Commonwealth avait interdit l’avortement dans tous les cas. Peut-être cet aspect de la décision Casey était-il toujours en suspens. En tout état de cause, l’attaque du juge Alito contre ses collègues dissidents pour avoir ignoré l’intérêt de l’État pour la vie fœtale était gravement erronée.

Bien sûr, de son point de vue, Casey n’est pas allé assez loin car le poids que le tribunal a accordé à la vie fœtale était bien inférieur à 100 %. La décision Casey avait cinq jours de moins que 30 ans lorsque le tribunal l’a annulée, ainsi que Roe c. Wade, le 24 juin. Étant donné que c’était leur objectif depuis le début, les juges de la majorité Dobbs n’avaient en réalité qu’un seul travail : pour expliquer pourquoi. Ils ne l’ont pas fait, et compte tenu des normes restantes d’une société laïque, ils ne le pouvaient pas.

Il existe également une autre norme, qui nous a trop longtemps empêchés de dénoncer le rôle omniprésent que joue la religion à la Cour suprême d’aujourd’hui. Reconnaissant qu’il est maintenant plus que temps de remettre en question cette norme, je vais prendre ma modeste décision et renommer Dobbs pour le cas religieux qu’il est, puisque rien d’autre ne l’explique.