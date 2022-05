Avis | La dette étudiante est écrasante. L’annuler est toujours une mauvaise politique.

Les plans de remboursement fédéraux ajustent les paiements mensuels en fonction du revenu et de la taille de la famille et prolongent les périodes de remboursement. Les dettes sont éligibles à une remise après 10, 20 ou 25 ans de paiements. Environ 30% de tous les emprunteurs avec des prêts fédéraux participent à un tel programme, et davantage d’emprunteurs pourraient bénéficier d’une participation à un seul.

Mais les programmes de remboursement ont un piètre bilan. Il n’y a pas si longtemps, 98 % des personnes qui ont demandé l’annulation de leurs dettes ont vu leur demande rejetée. Un rapport du Government Accountability Office publié en mars a révélé que des millions de dollars de dettes étudiantes auraient déjà pu être annulés si les programmes avaient été administrés correctement. Richard Cordray, directeur de l’exploitation de Federal Student Aid, une agence du ministère de l’Éducation, a qualifié l’échec de “vraiment inexcusable”.

Le ministère de l’Éducation s’est efforcé de corriger ces programmes en accordant rétroactivement aux emprunteurs qualifiés plus de crédit pour le temps passé dans la fonction publique et en parcourant un arriéré de paperasse, mais il pourrait faire plus. Selon un rapport de Pew, des changements supplémentaires aux programmes de remboursement basés sur le revenu – tels que la réduction des paiements d’intérêts, l’abaissement des critères d’éligibilité et l’exonération fiscale des dettes de prêt étudiant annulées – pourraient avoir des impacts importants au fil du temps. Le Congrès et le Département de l’éducation devraient envisager de tels changements dans le cadre d’une solution plus durable au problème de la dette.

Les législateurs devraient également envisager de faciliter l’annulation des prêts étudiants par le biais de la faillite, une mesure d’allégement disponible pour les dettes de carte de crédit et hypothécaires. Les modifications apportées à la loi sur la faillite en 2005 ont également rendu ces protections moins accessibles.

Le ministère de l’Éducation a lancé une campagne de répression attendue depuis longtemps contre les écoles prédatrices, une autre source importante de défauts de paiement des étudiants. L’administration Obama a resserré les règles sur les écoles à but lucratif, mais le département de l’éducation de l’administration Trump, sous Betsy DeVos, a assoupli ces règles et laissé les programmes de remboursement et de pardon s’atrophier. Le mois dernier, le département s’est acquitté de 238 millions de dollars de dettes détenues par 28 000 personnes qui fréquentaient les écoles de beauté Marinello, qui ont fermé en 2016. L’école s’est livrée à “une faute omniprésente et généralisée”, a révélé une enquête du département.

Depuis 2021, l’administration Biden a approuvé plus de 18,5 milliards de dollars de décharges de prêt pour plus de 750 000 emprunteurs, dont 6,8 milliards de dollars pour 113 000 personnes dans le cadre du programme de pardon des prêts de la fonction publique et 8,5 milliards de dollars pour plus de 400 000 emprunteurs souffrant d’incapacités totales et permanentes. L’administration fait également pression pour doubler la subvention Pell maximale et rétablir une règle qui tient les écoles responsables de l’emploi rémunéré de leurs diplômés – une mesure destinée aux collèges à but lucratif.

Ces mesures sont toutes positives, s’attaquant à la crise de la dette étudiante avec des politiques à la fois compatissantes et justes.