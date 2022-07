Avis | La dernière personne au monde qui devrait partir en croisière

Depuis le début de la pandémie, nous avons tous dû prendre des décisions interminables sur ce qui vaut le risque : manger au restaurant ou rester à la maison ; assister au mariage d’un meilleur ami ou regarder la diffusion en direct ; partez en vacances ou annulez-le – encore une fois. Mais en entrant dans l’année 3, ce calcul a perdu son urgence pour beaucoup de gens. La saison chaotique des voyages de cet été en est une preuve suffisante.

Pour Charles Falls Jr., ou Chillie, la plus grande décision des deux dernières années a été de savoir quand et s’il fallait reprendre les croisières. Avant la pandémie, il passait une grande partie de son temps en mer, sur des bateaux de croisière. Avec leurs lignes de buffet et leurs quartiers exigus, les navires de croisière sont l’idée que beaucoup se font d’un cauchemar pandémique – et pour Chillie, qui souffre d’une maladie pulmonaire, ils présentent un risque particulier. Mais après avoir passé près de deux ans bloqué sur terre, le vrai cauchemar, pour Chillie, était de rester à la maison.