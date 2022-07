Avis | La dernière frontière pourrait bientôt ne plus nous appartenir à tous

Le gouvernement russe a déclaré qu’il se retirerait de la Station spatiale internationale “après 2024”. Au lieu de choisir la coopération multilatérale, elle entend construire son posséder stationner et envoyer des cosmonautes là-bas pour poursuivre la recherche et l’exploration spatiales.

L’annonce de la Russie semble inquiétante – en particulier compte tenu de son invasion de l’Ukraine – mais « cette décision, qui s’inscrit dans une tendance plus large à s’éloigner du multilatéralisme dans le droit international de l’espace, n’est qu’un signal récent de l’effilochage de la coopération spatiale internationale. Un autre était les accords d’Artemis, un cadre juridique conçu pour réglementer potentiellement les futures activités commerciales dans l’espace extra-atmosphérique, qui a été créé sous l’administration Trump‌ et soutenu par l’administration Biden‌‌. De telles actions menacent le multilatéralisme au-delà de la Terre et laissent présager un avenir où l’espace n’appartiendra peut-être plus, de manière égale, à tous les peuples.

Un certain nombre de traités des Nations Unies‌‌ réglementent l’espace extra-atmosphérique et des “normes juridiques solides” renforcent ces règles mondiales. L’accord fondamental est le Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967, qui énonce ‌‌les principes qui régissent l’espace extra-atmosphérique, la lune et les autres corps célestes. Signé en pleine guerre froide, le traité était un symbole du triomphe de la science sur la politique : les États pouvaient coopérer dans l’espace, alors même que la perspective d’une destruction mutuelle se profilait sur Terre.