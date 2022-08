Avis | La dernière chose dont nous avions besoin était que Pelosi recule devant un intimidateur

Que se passe-t-il ensuite ? Récapitulons d’abord où nous en étions.

Les membres du Congrès visitent Taïwan depuis des décennies. En mai, la sénatrice Tammy Duckworth, démocrate de l’Illinois, a dirigé une délégation du Congrès et a rencontré la présidente Tsai Ing-wen. La sénatrice Lindsey Graham, républicaine de Caroline du Sud, a dirigé une délégation bipartite en avril. Aucun de ceux-ci n’a déclenché de crise.

En 1997, le président de l’époque, Newt Gingrich, s’est rendu à Taipei, s’arrêtant d’abord à Pékin, où il a averti ses hôtes que les États-Unis défendraient militairement Taiwan s’il était attaqué. “Nous ne nous sommes jamais disputés”, a déclaré Gingrich à l’époque. “Ils n’ont jamais dit:” Eh bien, vous ne pouvez pas avoir ce droit – c’est de l’ingérence. Ils ont dit, ‘OK, c’est noté.’ Et puis ils disaient en gros : ‘Puisque nous n’avons pas l’intention d’attaquer, vous n’aurez pas à défendre. Continuons et parlons de la façon dont nous allons résoudre ce problème. Et je pense que c’est très sain.

Ces visites se sont toutes déroulées dans le cadre des accords diplomatiques qui régissent les relations américano-chinoises et taïwanaises depuis les années 1970 : la politique d’une seule Chine et le Taiwan Relations Act. Mais alors que la Chine a senti sa puissance augmenter – et a senti la puissance et la résolution américaines décliner – elle a écrit un nouveau livre de jeu : faire des réclamations légales scandaleuses, transformer des provocations présumées en prétextes utiles, prendre des mesures progressives mais de plus en plus agressives et n’utiliser la force que comme un moyen psychologiquement écrasant. dernier coup.

C’est ainsi qu’il a imposé un contrôle dictatorial sur Hong Kong. C’est ainsi qu’il gagne progressivement la domination militaire en mer de Chine méridionale. C’est ainsi qu’il cherche à saper la souveraineté du Japon sur certaines de ses îles périphériques.