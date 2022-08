Avis | La démocratie américaine n’est pas le phare qu’elle était autrefois pour l’élite africaine

Après ces violences, les sondages ont commencé à montrer une inquiétude vis-à-vis de la démocratie, m’a dit Murithi Mutiga, directeur du programme Afrique à l’International Crisis Group. “Les gens se sont préparés pour les élections comme ils se préparent pour la guerre”, a-t-il déclaré, en s’approvisionnant en nourriture et en médicaments. Cette année, l’atmosphère est beaucoup moins tendue, mais les faibles niveaux d’inscription sur les listes électorales parmi les nouveaux électeurs suggèrent un autre défi, a-t-il déclaré : “la déception face aux choix auxquels les gens sont confrontés”.

Si l’objectif est un gouvernement compétent qui trouve un équilibre sain entre les masses et l’élite, qui a la capacité de sortir les gens de la pauvreté abjecte et de se corriger quand les choses dérapent, les avantages de la démocratie ne semblent pas toujours en valoir la peine des risques.

Les Kenyans à qui j’ai parlé le mois dernier se sont plaints que les Américains promeuvent la démocratie de manière sélective, lorsqu’elle sert leurs propres intérêts, et que le concept est trop étroitement défini. Les modèles autochtones auraient également dû être considérés comme une autonomie gouvernementale. De nombreux villages africains étaient dirigés par des conseils d’anciens efficaces avant l’arrivée des colonisateurs. Maintenant, ils sont coincés avec des règles qui donnent à un jeune de 18 ans qui n’a jamais élevé d’enfant ou occupé un emploi autant de voix qu’un homme de 65 ans.

“L’idéal de la démocratie est inspirant”, a admis James Mwangi, le directeur exécutif de Dalberg, une société de conseil internationale. “Cela a créé un espace dans lequel il y avait une floraison de pensées, d’engagement et d’idées. Nous sommes tous des produits de cela.

Mais la démocratie exigeait une place publique partagée, et cela n’existe tout simplement plus, a-t-il soutenu. Les parties de l’Afrique avec de faibles niveaux d’alphabétisation et de profondes divisions ethniques ont toujours lutté pour prendre part à un discours politique national unique. Les médias sociaux ont encore fracturé la conversation, créant des espaces pour des ensembles de faits alternatifs pour des publics spécifiques, non seulement pour les Kényans mais aussi pour les Américains.

“L’Amérique est réintroduite dans ce que les sociétés pré-alphabètes ou fortement divisées ethniquement qui ont essayé de mettre en œuvre le modèle américain ont connu depuis le début”, a-t-il observé. « Toute politique est tribale et à somme nulle. Vous avez créé des tribus et les tribus ne se parlent plus.