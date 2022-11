Avis | La démocratie a survécu aux élections de mi-mandat, pour l’instant

Faute de pouvoir s’entendre sur ce qui est vrai, on ne sait pas dans quelle direction aller. Et sans pouvoir se faire confiance, on ne peut pas y aller ensemble. Et tout ce qui est grand et difficile doit être fait ensemble.

Ainsi, nos ennemis seraient sages de ne pas nous laisser pour morts, mais nous serions encore plus sages de ne pas conclure que, parce que nous avons évité le pire, nous avons retenu le meilleur pour l’avenir.

Tout ne va pas bien.

Nous sommes aussi divisés à la sortie de cette élection qu’à l’entrée. Mais dans la mesure où la vague rouge ne s’est pas manifestée – en particulier dans des États swing comme la Pennsylvanie, où John Fetterman a remporté un siège au Sénat sur le Dr Oz, approuvé par Trump, et dans des districts swing comme celui du centre de la Virginie où la représentante démocrate Abigail Spanberger a été réélu en battant un autre candidat soutenu par Trump – c’est parce que suffisamment d’indépendants et de républicains et démocrates modérés se sont présentés pour placer Fetterman et Spanberger au sommet.

“Il y a toujours un groupe viable d’électeurs centristes qui, lorsqu’on leur a donné un choix valable – pas partout, et pas toujours, mais dans certains districts clés – se sont affirmés”, Don Baer, ​​qui était directeur des communications au Clinton White Maison, m’a dit. «Je pense qu’il y a encore beaucoup d’électeurs qui disent: ‘Nous voulons un centre viable, où nous pouvons trouver comment faire bouger les choses qui peuvent vraiment aider les gens, même si ce n’est pas parfait ou tout à la fois. Nous ne voulons pas que chaque élection soit existentielle.

Le défi, a ajouté Baer, ​​”est de savoir comment faire passer ce sentiment à l’échelle et le faire fonctionner à Washington de manière régulière?”

Je ne sais pas, mais si cette élection est un signe que nous sommes au moins en train de reculer, c’est parce qu’il y a encore assez d’Américains qui tombent dans ce camp indépendant ou centriste et ne veulent pas s’attarder sur les griefs, les mensonges et les fantasmes de Donald Trump, dont ils peuvent voir qu’ils rendent le GOP fou et ébranlent tout le pays. Ils ne veulent pas non plus être enchaînés par les forces de l’ordre éveillées de l’extrême gauche, et ils sont terrifiés par la propagation du genre de violence politique malade qui vient d’être infligée au mari de Nancy Pelosi.

Nous devons une énorme dette pour avoir maintenu ce centre en vie aux représentants républicains Liz Cheney et Adam Kinzinger et à la représentante démocrate Elaine Luria. Les trois d’entre eux ont aidé à diriger l’enquête du 6 janvier au Congrès et ont fini par être contraints de démissionner. Mais le message que le comité a envoyé à suffisamment d’électeurs – que nous ne devons jamais, jamais, jamais laisser quelque chose comme ça se reproduire – a sûrement aussi contribué à l’absence d’une vague pro-Trump lors de cette élection de mi-mandat.