Mais peut-être ne devrions-nous pas être surpris ; Cette quasi-volonté d’installer Jordan à deux battements de cœur du Bureau Ovale n’est que le dernier exemple en date d’une décision dangereusement serrée qui aurait mis notre système politique en danger.

En 2020, un décalage de 44 000 voix dans trois États aurait abouti à une égalité électorale, propulsant la course présidentielle à la Chambre des représentants, où les règles obscures auraient très probablement conduit à une réélection de Trump malgré sa nette perte de voix populaire.

Le 6 janvier, une majorité de républicains de la Chambre des représentants ont voté contre la certification de la victoire électorale du président Joe Biden. Et en quelques jours ou semaines, la base du Parti républicain – et une majorité écrasante de ses élus – avait accepté les efforts de Trump pour renverser les élections et rester au pouvoir par tous les moyens possibles. Sans le courage des responsables locaux du Parti républicain dans les législatures et les agences des États, cet effort aurait très bien pu aboutir.

Les élections de mi-mandat de 2022 n’ont pas produit de vague rouge et certains des négationnistes les plus zélés – Kari Lake en Arizona, Doug Mastriano en Pennsylvanie – ont été vaincus. Mais des centaines de négationnistes des élections ont gagné ou ont été reconduits dans des sièges dans les législatures des États et à la Chambre des représentants des États-Unis. De manière tout aussi significative, les loyalistes de Trump ont remporté des postes dans des commissions de sondage, en tant que conservateurs des listes électorales et en tant que fonctionnaires de comté dotés d’un pouvoir important pour juger de la validité des votes. Même si la nouvelle législation fédérale rend plus difficile pour le Congrès de rejeter des votes électoraux certifiés, la situation à la base est différente : le risque de suppression ou de rejet de votes valides pourrait désormais être plus grand qu’il ne l’était en 2020.

Tout cela se déroule dans un univers politique qui aurait semblé inconcevable il y a à peine plus de dix ans. Un candidat à la présidentielle inculpé de plusieurs délits et retrouvé responsable d’abus sexuel et de avoir fraudé des banques et des assureursne serait pas le grand favori pour remporter l’investiture de son parti, et encore moins avoir une chance encore ou meilleure de remporter la Maison Blanche, si l’on en croit les sondages actuels.

Un parti politique majeur n’aurait pas adopté des fantasmes de fraude électorale, ni participé aux efforts visant à harceler les procureurs locaux pour qu’ils engagent des poursuites pénales et civiles crédibles. Il n’aurait pas non plus été aussi près de choisir un président de la Chambre qui mettrait volontairement en danger notre principe politique fondamental – la volonté d’accepter un transfert pacifique du pouvoir.

Si la Jordanie ne parvient pas finalement à prendre le pouvoir, il est probable qu’un autre Trumpiste se verra remettre le marteau du président lorsque ce chaos embarrassant prendra fin. Une nouvelle initiative visant à responsabiliser le représentant Patrick McHenry en tant que président par intérim a déjà échoué au milieu d’une réaction négative des conservateurs. Tout ce qui ressemble à une gouvernance bipartite ou à la conclusion d’un accord avec les démocrates ne suffirait pas.

Charlie Chaplin n’a jamais été réellement en danger : c’était un triomphe des effets spéciaux. L’abîme dont nous nous sommes approchés à plusieurs reprises n’est en aucun cas une illusion. Et nous ne pouvons pas continuer à nous approcher de cet abîme sans courir le risque réel que, tôt ou tard, nous glissions par-dessus le bord.