Avis | La culture américaine des armes à feu toxiques envahit notre politique

Cette démonstration intimidante d’armes n’est pas un phénomène bipartisan : une analyse récente du New York Times a examiné plus de 700 manifestations où des personnes portant ouvertement des armes se sont présentées. Dans environ 77% des manifestations, ceux qui étaient armés «représentaient des opinions de droite, telles que l’opposition aux droits des LGBTQ et à l’accès à l’avortement, l’hostilité aux rassemblements pour la justice raciale et le soutien au mensonge de l’ancien président Donald J. Trump de remporter les élections de 2020. ”

Comme nous l’avons vu dans les bibliothèques qui organisent des lectures de livres de drag queen, des célébrations du 19 juin et des marches de la fierté, le droit de porter les armes du deuxième amendement se heurte rapidement au droit de se réunir pacifiquement du premier amendement. Pour garantir ce droit et lutter contre la violence politique en général, il faut s’attaquer à l’intimidation armée qui est devenue monnaie courante dans les lieux publics et à la culture des armes à feu qui la rend possible.

Un nombre croissant de civils américains ont une obsession malsaine pour la « culture tactique » et les fusils comme l’AR-15. C’est un mouvement marginal parmi les 81 millions de propriétaires d’armes à feu américains, mais c’est l’une des nombreuses tendances alarmantes qui ont coïncidé avec l’augmentation de la violence politique dans ce pays, ainsi que la propagation des groupes extrémistes d’extrême droite, une explosion de l’anti-gouvernement sentiment et l’adoption de théories du complot dérangées par de nombreux politiciens républicains. Comprendre comment ces courants s’alimentent mutuellement est crucial pour comprendre et inverser la violence politique et l’extrémisme de droite.

L’industrie américaine des armes à feu a réalisé un chiffre d’affaires estimé à 1 milliard de dollars au cours de la dernière décennie grâce aux armes de type AR-15, et elle l’a fait en utilisant et en cultivant leur statut d’emblèmes quasi mythiques du pouvoir, de l’hyper-patriotisme et de la virilité. Plus tôt cette année, une enquête menée par le House Committee on Oversight and Reform a révélé que l’industrie des armes à feu commercialise explicitement ses produits en vantant leur pedigree militaire et en faisant “des références secrètes à des suprématistes blancs violents comme les Boogaloo Boys”. Ces tactiques “s’attaquent aux insécurités des jeunes hommes en affirmant que leurs armes les placeront” au sommet de la chaîne alimentaire de la testostérone “”.

Ce marketing et ces ventes ont un coût important pour le tissu social américain.

Dans son récent livre “Gunfight: My Battle Against the Industry That Radicalized America”, Ryan Busse, un ancien dirigeant d’une entreprise d’armes à feu, a décrit avoir assisté à un rassemblement Black Lives Matter avec son fils dans le Montana en 2020. Lors du rassemblement, des dizaines d’hommes armés, certains d’entre eux portant des insignes de deux groupes paramilitaires – les 3 Percenters et les Oath Keepers – sont apparus, portant des fusils d’assaut. Après que l’un des hommes armés a agressé son fils de 12 ans, M. Busse a eu sa révélation.

“Pendant des années avant cette manifestation, les responsables de la publicité dans l’industrie des armes à feu avaient encouragé le” style de vie tactique “”, a écrit M. Busse. L’industrie des armes à feu a créé une culture qui « glorifiait les armes de guerre et encourageait les partisans à ‘posséder les libs’ ».