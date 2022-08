Avis | La crise énergétique en Europe pourrait s’aggraver

Ces marchés sont encore plus serrés.

Il n’y a pas du tout d’approvisionnement supplémentaire en pétrole dans le monde, comme l’OPEP Plus l’a rappelé à tout le monde en disant : Non, nous n’allons pas augmenter beaucoup la production, et nous ne pouvons même pas si nous le voulions.

C’était juste après les appels en personne du président Biden.

Malgré tous les discours sur les prix élevés de l’essence et la rhétorique de la hausse des prix de l’énergie de Poutine, les exportations de pétrole de la Russie n’ont pas beaucoup baissé. Si cela devait se produire – soit parce que les États-Unis et l’Europe ont forcé le pétrole à se retirer du marché pour exercer une pression économique sur Poutine, soit parce qu’il retire le pétrole du marché pour nous faire du mal à tous – les prix du pétrole augmenteront énormément.

À, genre, 200 $ le baril, n’est-ce pas ?

Je veux dire, cela dépend de combien il retire du marché. Nous ne savons pas exactement. Si la Russie devait réduire complètement ses exportations de pétrole, les prix monteraient en flèche – jusqu’à des centaines de dollars le baril, je pense.

C’est parce qu’il n’y a tout simplement pas d’offre supplémentaire là-bas aujourd’hui. Il y a très peu d’offre supplémentaire que les Saoudiens et les Emiratis peuvent mettre sur le marché. Et c’est à peu près tout. Nous avons utilisé la réserve stratégique de pétrole, et cela se terminera dans les prochains mois. Il n’y a tout simplement pas de coussin supplémentaire sur le marché du pétrole en ce moment.

Tout commence à paraître encore plus sombre.

Nous nous dirigeons vers un hiver où les marchés pourraient tout simplement ne plus être en mesure de fonctionner en tant qu’instrument par lequel vous déterminez l’offre et la demande. Généralement, vous avez un marché, et les prix atteignent un certain niveau, et c’est ainsi que les marchés répartissent l’offre. Mais si les prix grimpent à des niveaux incontrôlables, les marchés ne fonctionneront plus. Vous allez avoir besoin que les gouvernements interviennent et décident qui obtient les rares approvisionnements en énergie – combien va au chauffage des maisons, combien va à l’industrie. Il va y avoir un ordre hiérarchique des différentes industries, où certaines industries sont jugées plus importantes pour l’économie que d’autres. Et beaucoup de gouvernements en Europe mettent en place ce genre de plans d’urgence en ce moment.

Parlons de ces plans. Si la Russie coupe vraiment toute l’Europe, à quoi cela ressemble-t-il pour les Européens ? Que signifie ce manque à gagner sur le terrain?