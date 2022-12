Avis | La crise du Covid de Xi Jinping est vraiment une opportunité

M. Deng avait l’avantage d’exploiter des crises imputées aux autres (Mao et les Soviétiques). Il ne sera pas aussi facile pour M. Xi de se désolidariser d’une politique Covid dans laquelle il a investi un capital politique important mais qui a étouffé l’économie et provoqué les rares manifestations de rue. Mais il a un avantage qui lui est propre : lors du congrès du Parti communiste en octobre, M. Xi a obtenu un troisième mandat et a empilé les échelons supérieurs du parti avec ses partisans. Reconnaître une erreur politique majeure ne mettra pas en danger sa survie politique.

M. Xi dispose d’une fenêtre stratégique pour non seulement s’éloigner du zéro Covid, mais aussi d’un style de gouvernement personnel qui a une fois de plus mis en péril l’accord du parti avec le peuple. Avant M. Xi, ce pacte de longue date obligeait le parti à être méritocratique et compétent sur le plan administratif. Les fonctionnaires étaient promus en fonction des performances économiques de leurs villes et provinces, et des canaux – bien que limités – existaient toujours par lesquels les citoyens pouvaient exprimer leurs plaintes. Les avocats, les journalistes et les militants jouissaient de beaucoup plus de liberté pour défier les autorités locales qui gouvernaient mal ou abusaient du pouvoir qu’ils ne le font maintenant.

M. Xi s’est écarté de tout cela. Il a hérité des rênes il y a une décennie avec l’économie en plein essor mais le parti au pouvoir terni par la corruption et la dévastation environnementale. Il s’est attaqué à ces problèmes et a donné la priorité à la loyauté idéologique plutôt qu’au développement économique et à la compétence administrative. L’endoctrinement politique rappelant l’ère Mao est revenu et le gouvernement est devenu moins favorable au secteur privé. Craignant une « révolution de couleur », M. Xi a imposé les contrôles sociaux et la censure les plus sévères depuis Mao.

Les manifestations dans plusieurs villes fin novembre étaient, en surface, dirigées contre des tactiques dures et arbitraires comme les confinements et les tests incessants de Covid. Mais d’autres préoccupations publiques sérieuses s’accumulaient depuis des années : ralentissement de l’économie, montée en flèche du chômage des jeunes, crise du secteur immobilier, resserrement des contrôles sociaux et relance par M. Xi de l’idéologie communiste discréditée. Un manifestant isolé a exprimé cette désaffection en octobre, en arborant des banderoles anti-Xi à Pékin la veille du congrès du parti avec des slogans tels que « Nous ne voulons pas de révolution culturelle ! Nous voulons une réforme ! — phrases prononcées le mois suivant dans les manifestations de rue.

M. Xi serait imprudent de s’en tenir à son cours idéologique actuel d’une économie dominée par l’État et d’une sécurité absolue du régime. S’il le fait, l’économie chinoise sera presque certainement sous-performante. Les fonctionnaires obsédés par la loyauté envers lui peuvent doubler sur des politiques mal conçues qui ignorent l’opinion publique, la chose même qui a déclenché les manifestations. La politique étrangère autoritaire de M. Xi aliénera davantage l’Occident, et la paranoïa continue à l’égard des «forces hostiles» cherchant à saper la Chine entraînera une répression supplémentaire sur un public déjà fatigué.