Avis | La crise à venir le long du fleuve Colorado

Dépendantes du fleuve Colorado avec des ambitions de croissance, les villes du bassin doivent partager la douleur. Il est injuste de s’attendre à ce que le secteur agricole subisse des coupes sombres même si certains États envisagent un avenir irréaliste dans lequel de l’eau supplémentaire peut être détournée pour des populations croissantes. Les villes doivent s’adapter et il existe des modèles éprouvés pour le faire.

Conversation d’opinion

Le climat et le monde changent. Quels défis l’avenir apportera-t-il et comment devrions-nous y répondre ?

La région métropolitaine de Las Vegas, par exemple, a réussi à étirer son petit 1,8 % de la rivière en recyclant et en enlevant suffisamment de gazon pour faire le tour du monde, économisant ainsi des milliards de gallons d’eau. Il a en fait grandi pendant réduire sa consommation du fleuve Colorado au cours des deux dernières décennies. D’autres villes peuvent s’inspirer de l’exemple de Las Vegas. L’irrigation extérieure est un important facteur de consommation d’eau, mais l’herbe décorative et gourmande en eau dans les médianes et le long des routes – sans but pratique – parsème le sud-ouest. Investir dans le recyclage et la conversion du gazon peut permettre aux gestionnaires de l’eau d’étendre leurs approvisionnements en eau.

Mais faire correspondre l’offre actuelle à la demande ne suffira pas à corriger les failles des règles qui régissent l’eau du fleuve. En plus de surestimer l’offre, la Loi du fleuve est truffée d’injustices et a historiquement ignoré les intérêts des communautés autochtones et de l’environnement.

Lors d’une récente conférence à Boulder, dans le Colorado, Jennifer Pitt, de la National Audubon Society, a déclaré que le cadre de la rivière “ne fonctionne peut-être plus aujourd’hui pour ceux qui ont des droits sur l’eau, mais pour les parties prenantes et les intérêts qui n’ont jamais été inclus, à commencer par le pacte , ça n’a jamais fonctionné. Trente tribus amérindiennes du bassin du fleuve Colorado détiennent des droits prioritaires sur plus d’un cinquième du fleuve, mais bon nombre de leurs communautés n’ont pas accès à cette eau. Et parce que les accords régissant la rivière donnent la priorité à l’utilisation maximale de l’eau (et même plus), une telle quantité d’eau est prélevée que la rivière atteint rarement le delta autrefois riche en biodiversité où elle devrait se jeter dans le golfe de Californie au Mexique.

Mme Pitt, responsable du projet Colorado River d’Audubon, et d’autres experts présents à la conférence ont déclaré qu’il était impératif de planifier non seulement une rivière où l’offre répond à la demande, mais d’aller plus loin – pour conserver encore plus d’eau et s’éloigner de la vie sur le « fil du rasoir », où la gestion de crise l’emporte sur toute autre valeur.

Il a fallu un réseau de politiques pour construire le système que nous avons aujourd’hui, et il faudra un réseau de lignes directrices, d’investissements et de coordination pour recadrer notre relation avec le fleuve. Si « développer » l’Occident était autrefois une volonté brutale, renforcée par des prévisions d’eau irréalistes, le travail d’aujourd’hui est tout le contraire : une prise de conscience de notre climat et de notre besoin de nous débrouiller avec moins d’eau.

Daniel Rothberg est journaliste pour The Nevada Independent, où il couvre l’environnement, l’eau et l’énergie. Il écrit un livre sur la pénurie d’eau au Nevada.