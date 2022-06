Avis | La Cour suprême vient de déclarer que la moitié de l’Amérique est moins égale

La présence de ces personnes sur le terrain est l’aboutissement d’un effort de plusieurs décennies des forces anti-avortement et d’autres forces de droite pour transformer le tribunal en un rempart régressif. Cela n’a jamais été un secret; et avec l’aide du Sénat dirigé par Mitch McConnell, l’ancien président Donald Trump et des alliés du mouvement légal conservateur, ils ont réussi.

La logique centrale de l’arrêt Dobbs est superficiellement simple, et l’opinion est sensiblement la même que le projet de juge Alito distribué aux autres juges en février, qui a été divulgué à la presse le mois dernier. Roe et Casey doivent être annulés, selon la décision, car “la Constitution ne fait aucune référence à l’avortement, et aucun droit de ce type n’est implicitement protégé par une disposition constitutionnelle”, y compris la garantie d’une procédure régulière du 14e amendement. Bien que cette disposition ait été considérée comme garantissant certains droits qui ne sont pas mentionnés explicitement dans la Constitution, tout droit de ce type doit être “profondément enraciné dans l’histoire et la tradition de cette nation”.

Selon le raisonnement de la majorité, le droit d’interrompre une grossesse n’est pas “profondément enraciné” dans l’histoire et la tradition des États-Unis – un pays dont la Constitution a été rédigée par un petit groupe d’hommes blancs riches, dont beaucoup possédaient des esclaves et la plupart, sinon tous, qui considéraient les femmes comme des citoyennes de seconde classe sans aucun mot à dire en politique.

Les trois dissidents dans l’affaire Dobbs – les juges Stephen Breyer, Sonia Sotomayor et Elena Kagan – ont dénoncé la malhonnêteté de la majorité, notant que sa définition extrêmement étroite des droits “profondément enracinés” menace bien plus que la liberté reproductive. Le déni de la majorité est impossible à croire, écrivent les dissidents : « Soit la majorité ne croit pas vraiment à son propre raisonnement. Ou si c’est le cas, tous les droits qui n’ont pas d’histoire remontant au milieu du XIXe siècle sont précaires.

En d’autres termes, le tribunal ne s’arrêtera pas à l’avortement. Si vous pensez que c’est une hyperbole, considérez l’opinion concordante du juge Clarence Thomas dans Dobbs, dans laquelle il a demandé au tribunal de reconsidérer d’autres droits constitutionnels dont les Américains jouissent, dans certains cas, depuis des décennies – y compris le droit d’utiliser le contrôle des naissances, le droit de épouser la personne de leur choix et le droit des adultes consentants de faire ce qu’ils veulent dans l’intimité de leur chambre sans être arrêtés et accusés de crimes. Ces droits partagent un fondement constitutionnel similaire à l’ancien droit à l’avortement, et le juge Thomas rejette ce fondement, appelant le tribunal à “l’éliminer… à la première occasion”.

Cette position ne commande peut-être pas la majorité des juges aujourd’hui, mais il y a six ans, peu de gens pensaient que Roe v. Wade serait annulé. Brett Kavanaugh, lors de son audience de confirmation en 2018, a déclaré Roe v.Wade “est un précédent important de la Cour suprême qui a été réaffirmé à plusieurs reprises. Il a ajouté: « Casey l’a spécifiquement reconsidéré, a appliqué les facteurs de stare decisis et a décidé de le réaffirmer. Cela fait de Casey un précédent sur précédent.