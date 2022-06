Avis | La Cour suprême pourrait freiner les efforts pour protéger le climat

Pourquoi le tribunal va-t-il au-delà de l’appel à balles et grèves, comme le juge en chef John Roberts a décrit son rôle de manière mémorable, pour prendre une affaire qu’il n’a sans doute pas compétence pour entendre ? Certains des conservateurs de la Cour semblent désireux d’aider les industries polluantes en sapant le pouvoir des agences de réglementer dans l’intérêt public. Plus précisément, certains juges ont signalé leur intérêt à limiter fortement le pouvoir de l’EPA de réglementer les émissions de gaz à effet de serre dans le cas de la Virginie-Occidentale en invoquant et en élargissant une doctrine des « questions majeures ». Cette doctrine invite les juges non élus à remettre en question le Congrès lorsque les législateurs donnent à une agence le pouvoir de réglementer sur des questions qui ont une importance politique ou économique « majeure ».

Les agences ont besoin de latitude pour réglementer dans un monde de problèmes nouveaux et de complexité scientifique. Le Congrès leur donne régulièrement une autorité étendue par le biais de lois rédigées en termes généraux. Et le Congrès impose ses propres limites au pouvoir discrétionnaire de l’agence. Des lois comme la loi sur la procédure administrative exigent que les actions de l’agence soient conformes à la science et informées par la contribution du public. De plus, le Congrès dispose de nombreux outils pour remettre une agence capricieuse sur les rails : audiences de confirmation et de contrôle, instructions budgétaires ou même modifications statutaires si nécessaire.

L’élargissement de la doctrine des questions majeures déstabiliserait cet équilibre législatif et transférerait le pouvoir aux tribunaux. La doctrine laisserait aux agences peu de pouvoir pour s’attaquer aux problèmes environnementaux nouveaux et urgents comme le changement climatique sans un flux constant d’instructions statutaires à un degré de détail qu’une entité inexperte et politique comme le Congrès n’est pas équipée pour fournir.. Pire, la doctrine est incertaine et manipulable. Même les juges conservateurs ont du mal à définir ce qui déclenche un examen de « question majeure ». Pratiquement toute réglementation environnementale digne d’être publiée a des impacts « majeurs » sur certaines industries, de sorte que la doctrine invite les pollueurs à contester les réglementations et donne aux juges sympathiques un outil puissant pour les invalider.

Conversation d’opinion

Le climat et le monde changent. Quels défis l’avenir apportera-t-il et comment devrions-nous y répondre ?

Encore plus inquiétant, West Virginia v. EPA n’est peut-être que le début. Au cours de son prochain mandat, la Cour suprême se saisira probablement d’une autre affaire environnementale importante : Sackett c. EPA, qui concerne la portée géographique de la Clean Water Act.

Une fois de plus, le tribunal a accepté de se saisir d’une affaire qu’il aurait normalement refusée : les cours d’appel se sont toujours entendues sur la portée de la loi applicable à l’affaire Sackett, et l’EPA et l’Army Corps of Engineers finaliseront probablement bientôt une nouvelle proposition règle pour fournir davantage de clarté sur la façon dont la loi devrait fonctionner. Encore une fois, le tribunal semble tendre la main de manière agressive pour entendre une affaire qui pourrait faire avancer un programme politique de déréglementation : restreindre la portée de l’une des lois environnementales les plus importantes du pays, administrée par une agence mandatée pour protéger la santé publique et l’environnement.