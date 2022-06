Avis | La Cour suprême place les droits des armes à feu au-dessus de la vie humaine

La Cour suprême a adopté cette semaine une vision du deuxième amendement qui est profondément en contradiction avec les précédents et les dangers auxquels les communautés américaines sont confrontées aujourd’hui, bouleversant la pratique de longue date consistant à laisser les États décider eux-mêmes comment réglementer la possession d’armes à feu en public.

Cette décision révèle le vaste gouffre entre les idéologues de la cour et ces Américains – les gens ordinaires et leurs représentants au Congrès – qui veulent que ce pays soit plus à l’abri des armes à feu. Alors que la Haute Cour rendait sa décision de 135 pages, le Sénat, de l’autre côté de la rue, a approuvé un projet de loi bipartite de 80 pages qui renforce les restrictions sur qui peut posséder et acheter une arme à feu. La Chambre des représentants a adopté le projet de loi vendredi et le président Biden l’a signé samedi. Cette percée est survenue après des décennies de pratiquement aucune action du Congrès sur la sécurité des armes à feu et a été alimentée par l’indignation du public face à une série de fusillades de masse, y compris les récents massacres à Uvalde, au Texas, et à Buffalo.

Les passionnés d’armes à feu et les fabricants d’armes à feu demandent depuis longtemps une décision comme celle que le tribunal a rendue jeudi : sa décision dans l’affaire New York State Rifle & Pistol Association c. Bruen, est une affirmation selon laquelle le deuxième amendement l’emporte sur les efforts raisonnables pour protéger la sécurité publique. . Les États-Unis tels qu’ils existent aujourd’hui – inondés d’armes de grande puissance insuffisamment réglementées et affligés par des taux incroyablement élevés d’homicides et de suicides par arme à feu – sont la société que leurs politiques préférées ont créée. Le mieux que les défenseurs du contrôle des armes à feu puissent espérer après la décision Bruen est ce que le Congrès a adopté : un bricolage législatif progressif.