Avis | La Cour suprême nous ramène en arrière… en arrière

Tout à fait compréhensible, cependant, que la plupart des femmes plus tôt dans notre histoire aspirent à être des femmes au foyer. Au milieu du XIXe siècle, les villes se remplissaient de femmes à faible revenu qui travaillaient 13 ou 14 heures par jour. L’une d’elles, Hester Vaughn, est devenue une cause féministe. Alors que les suffragistes racontaient son histoire, elle a été violée par son employeur à Philadelphie, laissée enceinte et abandonnée dans une pièce froide du grenier sans nourriture. Finalement, elle a accouché seule et a été retrouvée allongée sur le sol à côté de son bébé mort. Elle fut jugée pour infanticide et condamnée à être pendue, puis finalement graciée par le gouverneur. Devenir un excellent exemple de la nécessité d’une option d’avortement.

Il n’est peut-être pas juste d’attribuer le sort de Hester Vaughn à Clarence Thomas, mais nous devrions revenir sur l’époque qu’il semble considérer comme l’âge d’or des droits reproductifs. Nous parlons de la terre avant Griswold c. Connecticut, la décision de la Cour suprême en 1965 qui a jugé, en partie, qu’il était inconstitutionnel pour les États d’interdire la vente de contraceptifs.

À l’époque, toute personne reconnue coupable d’avoir utilisé un dispositif de contrôle des naissances dans le Connecticut – même un couple marié élevant déjà six enfants – pouvait être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison. Dans l’une des rares fois où la question a fait l’objet d’un débat officiel à la législature de l’État, le Times a rapporté qu’une motion visant à modifier la loi avait été rejetée lors d’un vote vocal qui “a pris moins d’une minute”.

En matière d’avortement, tout le pays parlait de Sherri Finkbine, l’animatrice d’une émission télévisée pour enfants en Arizona. Elle était enceinte de son cinquième enfant en 1962 lorsqu’elle a découvert qu’un sédatif que son mari avait ramené d’un voyage à l’étranger contenait de la thalidomide et qu’elle en avait pris suffisamment pour causer des dommages au fœtus.

Finkbine a programmé un avortement, mais elle s’est sentie obligée de faire savoir au monde à quel point ces sédatifs pouvaient être dangereux. Sa tentative d’être une source anonyme a été un échec total, et lorsque son histoire est devenue publique, l’hôpital a annulé sa procédure, les tribunaux ont refusé de lui apporter tout soutien et elle a perdu son emploi d’hébergeur “Romper Room”.

Finalement, après beaucoup de publicité, elle a réussi à se faire avorter en Suède, où le médecin qui a pratiqué l’intervention a déclaré que le fœtus était massivement déformé. Mais lorsqu’elle est rentrée chez elle, elle a découvert qu’elle avait été jugée « inapte à travailler avec des enfants » par une chaîne de télévision locale.