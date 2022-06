Avis | La Cour suprême est-elle en crise de légitimité ?

Et que dire de la « politisation » souvent dénoncée de la cour ? Selon l’historienne Rachel Shelden, l’idée qu’il puisse exister en dehors de la politique est relativement récente. Au 19e siècle, a-t-elle expliqué dans le Washington Post en 2020, les Américains comprenaient que la cour était profondément partisane : les présidents faisaient leurs choix en fonction de l’idéologie, et non des prouesses juridiques, et il était courant pour les majorités au Sénat de rejeter les personnes nommées par les présidents d’un parti adverse. faire la fête.

Un tribunal ouvertement partisan n’est donc qu’un retour à la norme historique. La différence, selon Shelden, est que les juges d’aujourd’hui exercent beaucoup plus d’autorité sur notre démocratie que leurs homologues du XIXe siècle. Si cela frappait la plupart des Américains comme un problème, ils pourraient soutenir un certain nombre de réformes visant à limiter le pouvoir du tribunal – mais il y a peu de preuves qu’ils le fassent, du moins pour l’instant.

Crise de la cour ou crise des libéraux ?

Comme Shane Goldmacher l’a rapporté pour le Times cette semaine, de nombreux démocrates sont profondément mécontents de la réponse de l’administration Biden au renversement de Roe, qui a consisté principalement à rappeler aux électeurs les élections de mi-mandat de l’automne. Plus de 30 sénateurs ont envoyé une lettre au président Biden l’appelant à prendre des « mesures immédiates » pour protéger l’accès à l’avortement avec « toute la force du gouvernement fédéral » ; des représentants aussi disparates sur le plan idéologique qu’Alexandria Ocasio-Cortez et Charlie Crist, un ancien républicain, ont lancé l’idée de destituer les juges.

“Il doit y avoir plus de combats”, a déclaré David Atkins, membre du Comité national démocrate de Californie, qui voulait entendre les appels à des changements structurels à la cour ou au Sénat. Le chroniqueur du Washington Post, Perry Bacon Jr., est allé plus loin : « Le renversement de Roe v. Wade et la réaction décevante des hauts dirigeants démocrates à cette énorme défaite montrent encore plus clairement que les dirigeants du parti trop longtemps au pouvoir — y compris le président Biden – doivent s’écarter.

Plus largement, la chute de Roe pourrait inciter les démocrates à reconsidérer le rôle des tribunaux dans leur théorie du changement. Comme l’a écrit la chroniqueuse du Times Jamelle Bouie, la brève période du milieu du 20e siècle où la Cour suprême a aidé des causes progressistes était une aberration : été un ami de la hiérarchie et de la réaction.

Bouie s’est inspiré des travaux de Nikolas Bowie, professeur de droit à Harvard et critique du «libéralisme juridique», une théorie du changement qui s’appuie sur des avocats et des juges d’élite pour faire avancer la politique progressiste. Dans la mesure où cette stratégie a donné des victoires, Bowie soutient qu’elles se sont avérées fragiles, précisément parce que la stratégie a déplacé les efforts pour construire une base plus profonde du pouvoir politique populaire.