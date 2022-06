Avis | La Cour suprême devrait confirmer la loi sur le port dissimulé de New York

Le tribunal devrait affirmer la constitutionnalité de la loi sur le transport public de New York et des autres lois nationales qui limitent et restreignent le port public d’armes de poing. La cour a une majorité conservatrice nouvellement reconstituée qui pourrait vouloir étendre les droits et les protections du deuxième amendement. Mais ce serait une erreur dans ce cas, car les rédacteurs de notre Constitution voulaient que le peuple et ses législatures démocratiquement élues décident où et quand autoriser le port d’armes à feu en public, comme ils l’ont fait pendant des siècles.

La Cour suprême n’est pas constitutionnellement habilitée à prendre ces décisions, et elle est mal placée pour les prendre. Pour que les juges commencent à décider pour le peuple exactement où et quand une personne a le droit de porter une arme de poing en public, il faudrait établir le tribunal comme essentiellement une commission nationale de révision des réglementations sur le transport public, précisément le type de réquisition constitutionnelle du processus démocratique que les conservateurs et les juristes conservateurs déplorent depuis longtemps dans d’autres domaines du droit, comme l’avortement. Il serait hypocrite pour ce tribunal conservateur d’assumer ce qui serait essentiellement un rôle de surveillance législative sur les droits de transport public, alors que les conservateurs à l’intérieur et à l’extérieur du tribunal ont depuis près de 50 ans vivement critiqué le tribunal pour avoir assumé ce même rôle sur le droit à l’avortement.

New York n’est pas le seul État qui autorise les autorités locales à délivrer aux résidents des licences illimitées pour porter une arme de poing chargée en public s’ils montrent un besoin particulier. (En 2018 et 2019, au moins 65 % des New-Yorkais qui ont demandé une licence aussi illimitée en ont obtenu une.) Sept autres États ont des lois similaires. Et ce ne sont pas les seules lois qui seraient rendues inconstitutionnelles par une décision défavorable dans l’affaire Bruen. La plupart des autres juridictions restreignent le port d’armes de poing dans une myriade de lieux publics, y compris les écoles, les palais de justice, les parcs, les transports en commun, les restaurants et les bars, les centres commerciaux, les entreprises et les lieux de culte. Ces lois restreignant le transport public tomberaient également si les défenseurs des armes à feu l’emportaient, tout comme celles du district de Columbia.

Le district de Columbia interdit les armes de poing en public dans de nombreux endroits – y compris lors ou à proximité des manifestations, dans de vastes zones près du Capitole et de la Maison Blanche, et dans les transports en commun. Deux jours avant l’émeute du Capitole, le chef de la police alors en fonction du district a publiquement averti les manifestants qu’ils seraient emprisonnés s’ils apportaient leurs armes de poing à la manifestation. Une grande majorité a tenu compte de son avertissement et a laissé ses armes à la maison. Si les restrictions strictes du district en matière de transport public n’avaient pas été inscrites dans les livres, il y aurait sans aucun doute eu encore plus de vies perdues et plus de chaos le 6 janvier alors que les émeutiers tentaient d’empêcher le décompte des voix du collège électoral ce jour-là.