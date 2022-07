Avis | La Cour suprême a porté un coup terrible à la santé des enfants

c

Les expériences négatives de l’enfance, telles que les catastrophes et les déplacements, n’augmentent pas seulement le risque à court terme de problèmes de santé mentale ; ils confèrent également une vulnérabilité à l’anxiété, à la dépression et aux troubles de l’humeur à l’âge adulte. Et les inquiétudes concernant le changement climatique causent leurs propres problèmes. Des études suggèrent que la sensibilisation au changement climatique et à ses effets peut augmenter le risque d’anxiété et d’autres problèmes de santé mentale chez les jeunes. Dans une enquête menée dans 10 pays, près de 60 % des jeunes ont déclaré qu’ils se sentaient très inquiets ou extrêmement inquiets du changement climatique ; plus de 45 % ont déclaré que leurs sentiments à l’égard du changement climatique affectaient négativement leur vie quotidienne.

Les conséquences disproportionnées du changement climatique et de la pollution de l’air sur la santé des enfants s’expliquent par de nombreuses raisons. Les fœtus, les nourrissons et les enfants sont particulièrement vulnérables parce qu’ils se développent très rapidement et parce qu’ils n’ont pas les mécanismes de défense dont disposent les adultes.

Les enfants respirent plus d’air par rapport à leur poids corporel que les adultes, ce qui augmente leur exposition aux polluants atmosphériques, et leurs voies respiratoires plus étroites sont vulnérables à la constriction par les polluants atmosphériques et les allergènes. Parce que les enfants ont besoin de plus de nutriments et de liquides pendant leur croissance, ils sont plus vulnérables aux pénuries de nourriture et d’eau. Les enfants sont plus sujets que les adultes aux blessures physiques et aux traumatismes psychologiques dus au déplacement qui suit fréquemment les catastrophes météorologiques. Et ils ont une longue durée de vie restante au cours de laquelle des maladies précoces telles que l’asthme ou des problèmes de santé mentale peuvent persister.

Bien que tous les enfants soient vulnérables, le fardeau de ces menaces pour la santé est bien plus important pour les enfants à faible revenu et pour les enfants de couleur. Aux États-Unis, les enfants noirs et hispaniques sont exposés de manière disproportionnée à la pollution atmosphérique car les sources polluantes sont souvent situées dans des quartiers défavorisés. Les politiques discriminatoires, y compris le redlining, ont créé des îlots de chaleur urbains dans les communautés de couleur où il y a moins d’arbres et de zones ombragées où les enfants vivent, jouent et vont à l’école.

La décision de la Cour suprême sera coûteuse pour les enfants et leurs familles, non seulement en termes de douleur et de souffrance des enfants, mais parce que s’occuper d’un bébé prématuré ou d’un enfant asthmatique met à rude épreuve toute une famille. Le stress émotionnel et financier lié à la garde de l’enfant peut être considérable, et le temps supplémentaire nécessaire pour s’occuper de l’enfant peut rendre difficile pour le parent de conserver un emploi. La décision de la Cour suprême est une pilule particulièrement amère étant donné que nous savons déjà que le Clean Air Act a procuré des avantages pour la santé et l’environnement à tous les Américains, estimés à 2 000 milliards de dollars en 2020, dépassant ses coûts d’un facteur 30.

Selon la décision du tribunal, l’EPA peut toujours rédiger des normes qui obligent les centrales électriques à réduire leur pollution, mais l’approche au coup par coup prendra du temps. En attendant, il est essentiel que le Sénat suive la Chambre des représentants et adopte le projet de loi de réconciliation contenant des investissements importants dans les solutions de justice climatique et environnementale. Ces investissements aideront à accélérer la transition des combustibles fossiles, réduisant les menaces pour les enfants et les adultes du changement climatique et de la pollution de l’air. Mais il ne fait aucun doute que la majorité conservatrice du tribunal a retiré la solution la plus puissante pour réduire la pollution des centrales électriques.

Frederica Perera est professeure à la Mailman School of Public Health de Columbia et directrice fondatrice du Columbia Center for Children’s Environmental Health. Kari Nadeau est professeure dans les départements de médecine, pédiatrie, oto-rhino-laryngologie et épidémiologie et santé des populations à Stanford.

