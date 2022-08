Avis | La consolidation des éditeurs de livres est une menace pour un marché littéraire diversifié

L’American Booksellers Association a écrit une lettre – sous ma signature, car j’étais président du conseil d’administration à l’époque – au procureur général Janet Reno et à Robert Pitofsky, qui était alors président de la Federal Trade Commission, indiquant notre opinion que le projet de fusion de Barnes & Noble et Ingram était “un développement dévastateur qui menace la viabilité de la concurrence dans l’industrie du livre et limite la diversité et la disponibilité des livres pour les consommateurs” et appelant à une enquête. Après un rapport du 1er juin 1999 dans le Times indiquant que le personnel de la Federal Trade Commission recommanderait à la commission de contester l’achat proposé de 600 millions de dollars, Barnes & Noble a mis fin à son accord, vraisemblablement, en partie, pour éviter l’embarras d’être refusé.

Fait intéressant, ce ne sont pas seulement les associations d’auteurs et de libraires qui se sont opposés à la consolidation de Barnes & Noble et Ingram, mais aussi une entreprise qui avait alors près de 60 % de l’exécution de ses commandes via Ingram : Amazon, qui continuerait à se développer et à s’adapter. capacité à négocier. Quinze ans plus tard, en 2014, plus de 900 auteurs, dont Stephen King, Anna Quindlen et John Grisham, ont signé une annonce pleine page dans The Times demandant à Amazon de cesser ses « représailles sélectives » contre les auteurs dont les éditeurs n’avaient pas capitulé devant les exigences d’Amazon. Aujourd’hui, l’American Booksellers Association, au nom des magasins indépendants, continue de contester le comportement anticoncurrentiel d’Amazon, faisant pression pour une législation antitrust comme l’American Innovation and Choice Online Act. Ce projet de loi bipartite, qui a été adopté par la commission judiciaire du Sénat par 16 voix contre 6 au début de 2022, crée des règles pour une concurrence loyale en ligne en interdisant les comportements monopolistiques des grandes plateformes en ligne.

Selon le ministère de la Justice, Penguin Random House a fait valoir que l’acquisition potentielle de Simon & Schuster « fournira un contrepoids au pouvoir d’achat présumé d’Amazon », mais le ministère de la Justice a rétorqué que « les documents internes racontent une histoire différente : Penguin Random House prévoit d’embrasser Amazon encore plus étroitement après la fusion.

Les éditeurs sont par nécessité des gardiens. Ils ne peuvent accepter que le nombre de manuscrits ou d’écrivains qu’ils peuvent se permettre de publier et de vendre. Cependant, ils sont limités par leur concurrence, car un nombre limité de livres peut être publié et acheté. Aujourd’hui, il y a environ 2,5 livres vendus par personne aux États-Unis chaque année.

Dans le monde de la librairie d’aujourd’hui, un client peut se retrouver avec un livre moins bien fait, moins attrayant, moins diversifié, plus cher et dont l’auteur gagne moins d’argent. Il n’y a pas deux livres identiques, dites-vous ? Oui, et chaque jour je vois des acheteurs choisir un livre plutôt qu’un autre. Alors qu’Amazon a siphonné une énorme part du marché du livre physique et presque tout le marché du livre électronique, nos clients de Square Books expriment constamment leurs remerciements pour notre présence réelle et ce qu’ils nous disent est une façon meilleure et plus agréable de magasiner. Le langage qu’ils utilisent pour exprimer leurs préférences est l’argent.

J’hésite à critiquer Penguin Random House. Après tout, William Faulkner, publié presque entièrement par Random House, est un résident de longue date d’Oxford, Mississippi – où je vis – et Penguin Random House a publié le roman de ma femme, “Summerlings”, pour l’amour du ciel, alors bien sûr notre magasin fait des affaires avec ça. Et c’est tout un tas d’affaires. Penguin Random House, même sans inclure Simon & Schuster, détient une plus grande part de notre activité que tous les autres comptes de Square Books – combinés.