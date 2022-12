AVIS : La conservation des écosystèmes forestiers, des prairies et des zones humides en Colombie-Britannique a un impact mondial

Cette semaine et la prochaine, les gouvernements, les scientifiques et les experts en conservation se réunissent à Montréal pour un sommet mondial sur la nature, appelé COP15. Là, ils établiront un cap pour mettre fin à la perte de la nature dans le monde et créer un avenir positif pour la nature. Mais qu’est-ce que cela signifie vraiment pour nous, ici en Colombie-Britannique?

Je sais au plus profond de moi-même que la nature nous donne tout ce dont nous avons besoin pour survivre, car nous faisons partie de la nature, après tout. Ainsi, un avenir positif pour la nature est un avenir positif pour les personnes.

Quand je regarde autour de moi le paysage local dans l’est de Kootenay, je peux voir l’impact croissant de nos activités sur les forêts, les voies navigables et les espaces ouverts qui entourent nos villes et villages. Je crois que la plupart d’entre nous savons que nous devons trouver un meilleur équilibre dans la façon dont nous coexistons avec ces lieux.

Prenons nos zones humides, par exemple. Partout dans la province, les marais, les tourbières, les estuaires et d’autres écosystèmes de terres humides disparaissent à mesure que notre empreinte humaine s’étend. La perte a été substantielle dans des endroits comme le sud de l’Okanagan et l’île de Vancouver, où plus de 85 % de l’habitat historique des terres humides ont été drainés, remplis ou autrement endommagés. Et pourtant, ces lieux subissent une pression croissante du fait du développement, de la surexploitation et du changement climatique.

Mais pourquoi est-ce vraiment important ?

Comme toute la nature, les zones humides sont un acteur crucial dans les processus vitaux de notre planète. Ils nous aident à nous nourrir en nourrissant les poissons, les oiseaux et les pollinisateurs. Ils étanchent notre soif en filtrant l’eau potable de nos communautés. Et ils nous protègent, stockant de grandes quantités de carbone et retenant l’eau pendant les fontes printanières et les sécheresses estivales.

Notre bien-être est intimement lié à la santé du monde naturel qui nous entoure. Et nous sommes maintenant à un point où la santé de la nature est malade.

Au cours du dernier demi-siècle, les populations d’oiseaux, de pollinisateurs et d’autres espèces sauvages ont diminué en raison de la perte d’habitat et d’autres facteurs. Lorsque ces espèces disparaissent, perdent leur aire de répartition et cessent d’interagir, notre monde naturel est affaibli et, avec lui, nos défenses naturelles contre le changement climatique sont également affaiblies.

Mais nous pouvons inverser ces tendances. En fait, nous sommes bien avancés.

Depuis 1974, CNC et ses partenaires ont protégé et restauré près de 3 000 hectares de milieux humides dans toute la Colombie-Britannique. Cette année, nous avons été témoins du succès de nos travaux de restauration des zones humides dans les zones humides de la vallée de Creston, reconnues internationalement, lorsque des grenouilles léopards du Nord en voie de disparition ont commencé à utiliser les étangs reconstruits, moins d’un an après leur création. Ce succès montre que la nature peut être incroyablement résistante lorsque nous choisissons de travailler avec elle plutôt que contre elle.

Il ne fait aucun doute que nous devons faire plus, plus vite, pour protéger ces lieux ainsi que les plantes et les animaux qui leur donnent vie. C’est pourquoi Conservation de la nature Canada (CNC) a des objectifs de conservation ambitieux : doubler notre impact et aider le Canada à atteindre ses objectifs de conservation de 30 % des terres et des eaux de notre pays d’ici 2030. approche sociétale pour atteindre ces résultats critiques. C’est pourquoi CNC rassemble des communautés, des organisations à but non lucratif, des dirigeants autochtones, des gouvernements et des entreprises pour accélérer la protection de la nature grâce à des projets comme Bonanza Marsh.

La zone de conservation du marais Bonanza est une zone humide intacte et prospère sur le lac Slocan, ce que CNC a annoncé en juin dernier. Ce projet de conservation protège l’un des écosystèmes les plus précieux de notre province et nous rappelle ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble.

Alors que la COP15 concentre notre attention sur l’état de notre monde naturel, j’espère que nous nous réunirons pour créer des écosystèmes sains et prospères en Colombie-Britannique et dans le monde. Les valeurs qui nous mèneront vers un tel avenir – collaboration, vision globale, autonomisation et détermination – sont des valeurs adoptées par CNC, nos partenaires et partisans, et tous ceux qui travaillent collectivement pour tracer un avenir positif pour la nature pour tous les êtres.

Nancy Newhouse est la vice-présidente régionale de Conservation de la nature Canada en Colombie-Britannique.

