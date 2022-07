Avis | La codépendance est un mythe toxique dans le rétablissement de la toxicomanie

La codépendance ne fait pas partie des troubles psychiatriques pour de nombreuses raisons. D’une part, il n’y a pas de moyen accepté de le mesurer. D’autres diagnostics intègrent mieux les traits de personnalité comme le contrôle et l’abnégation excessive qui sont parfois attribués à la codépendance. De plus, les féministes notent depuis longtemps que l’idée elle-même dénigre la bienveillance – et par extension, les femmes – en blâmant les gens pour la dépendance de leurs partenaires et en ne reconnaissant pas que les femmes peuvent “habiliter” leurs partenaires parce qu’elles ont besoin de leur soutien économique.

Des parents ont même décrit avoir été étiquetés malades parce qu’ils refusaient de laisser leurs enfants sans abri ou de les faire arrêter, même si les deux situations peuvent aggraver la dépendance. Lorsqu’une personne souffre d’un autre trouble, les proches n’ont pas honte de s’occuper de manière obsessionnelle ou de réorganiser leur vie pour aider. Au lieu de cela, ceux qui abandonnent leurs proches souffrants sont stigmatisés. Mais lorsqu’il s’agit de dépendance, on dit aux parents que leur bienveillance est pathologique parce qu’ils bénéficient d’une manière ou d’une autre psychologiquement de garder leurs enfants dépendants. Seul le fait de les laisser toucher le fond permettra la récupération, pense-t-on.

Lorsqu’une femme, Susan Ousterman, a tenté de réconforter son fils en lui envoyant des colis de soins en cure de désintoxication, des conseillers en toxicomanie et d’autres lui ont dit qu’elle “allait l’aimer à en mourir”. Détachez-vous et laissez-le toucher le fond, dit-elle, ils ont insisté. Son fils, Tyler Cordeiro, est décédé d’une surdose d’opioïdes en 2020 à l’âge de 24 ans.

“Le récit d’amour dur enseigné aux parents a été absolument un facteur dans sa mort”, a-t-elle déclaré, décrivant comment le fait d’avoir été rejeté par sa famille l’avait laissé désespéré et démoralisé. Ces jours-ci, elle passe son temps à conseiller aux autres parents de penser différemment.

Les décideurs politiques et les professionnels feraient bien de suivre son exemple. La recherche ne soutient pas l’idée que les familles des personnes toxicomanes ont un syndrome unique qui les pousse à l’activer. Pire encore, le souci de l’habilitation est fréquemment utilisé pour renforcer les tactiques contre-productives comme l’arrestation et l’incarcération et contrecarrer les stratégies compatissantes et éprouvées de réduction des méfaits comme les programmes de traitement médicamenteux et de service de seringues.

Même l’idée de « permettre » est mal définie. Haranguer les gens pour qu’ils arrêtent de fumer est considéré comme habilitant, car cela entretient un cycle dysfonctionnel : il harcèle, alors elle boit ; elle boit, alors il harcèle. Mais être solidaire, en particulier financièrement, est également suspect car cela pourrait empêcher quelqu’un de ” toucher le fond “. La seule façon dont les personnes codépendantes peuvent être sûres qu’elles ne sont pas habilitantes est de partir, affirment les partisans.