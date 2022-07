Avis | La chute de Mario Draghi est un triomphe de la démocratie, pas une menace pour elle

Le problème de l’Italie est que ses gouvernements servent désormais deux maîtres : l’électorat et les marchés financiers mondiaux. C’est peut-être vrai pour tous les pays de l’économie mondiale. Mais ce n’est pas ainsi que la démocratie est censée fonctionner, et l’Italie est dans une situation particulière. Avec une dette publique supérieure à 150% du produit intérieur brut, une population en baisse et des taux d’intérêt en hausse, l’Italie est piégée dans une monnaie européenne commune qu’elle ne peut pas dévaluer.

Plusieurs fois au cours des dernières décennies, la politique ordinaire en Italie a été suspendue et des gouvernements «techniques» comme celui de M. Draghi ont été amenés à instituer des mesures d’urgence. Cela signifie que le gouvernement italien est moins à l’écoute des citoyens alors même qu’il les appelle à faire de gros sacrifices et des ajustements.

L’électorat italien semble devenir durablement populiste. Les élections italiennes de 2018 ont été le troisième grand bouleversement anti-systémique du milieu de la dernière décennie, après le Brexit et l’élection de Donald Trump en 2016. Le mouvement populiste de gauche Five Star, fondé par l’humoriste Beppe Grillo, a recueilli un tiers des voix. Ce parti s’est opposé à la corruption et à la pollution et a appelé à des programmes sociaux redistributifs, allant même jusqu’à adopter une version d’un revenu de base. Il a gouverné en coalition avec la Ligue, un parti populiste de droite dirigé par Matteo Salvini, qui s’est concentré sur la fermeture de la côte méditerranéenne italienne à l’immigration africaine. Le gouvernement, dirigé par Giuseppe Conte, était extrêmement populaire.

Lorsque Covid a frappé en 2020, la Banque centrale européenne a promis à l’Italie 200 milliards d’euros de secours en cas de pandémie. Le Premier ministre Conte, qui dirigeait à cette époque un gouvernement progressiste plus traditionnel en coalition avec les sociaux-démocrates, était toujours très populaire. Mais ni l’Union européenne ni l’establishment romain ne lui ont fait confiance pour dépenser tout cet argent. Lorsque l’ancien Premier ministre Matteo Renzi, favorable aux affaires, a retiré ses alliés de la coalition, un gouvernement d’union nationale (comprenant tous les partis sauf celui de Mme Meloni à l’extrême droite) a été formé autour de M. Draghi, qui, a-t-on dit , avait la “crédibilité” pour calmer les marchés.