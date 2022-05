Avis | La Chine n’est pas la plus grande menace pour l’ordre mondial. C’est la Russie.

Sous M. Poutine, la Russie a démoli la capitale tchétchène de Grozny en 2000, envahi la Géorgie en 2008, annexé la Crimée en 2014 et utilisé son armée de l’air en 2015 et 2016 contre les opposants à Bachar al-Assad en Syrie. Son régime a utilisé des cyberattaques, brutalisé ou assassiné des opposants nationaux et adopté des lois qui imposent des peines de prison draconiennes à quiconque remet en question l’État. Il a lancé une invasion brutale de l’Ukraine et a laissé entendre qu’il pourrait utiliser des armes nucléaires. M. Poutine ne s’est pas contenté de déclarer son intention de redessiner les frontières internationales et de ressusciter le fantôme de l’ex-Union soviétique, il a agi en conséquence.

Contrecarrer de nouvelles dérives russes par des embargos commerciaux, empêcher le réapprovisionnement de l’armée du pays et établir une phalange internationale contre M. Poutine nécessite une coopération mondiale. Cela inclut la Chine.

Nous devons être clairs sur la Chine, bien sûr. C’est sans aucun doute un adversaire potentiel plus puissant que la Russie à tous les niveaux – militaire, économique et idéologique. Le Parti communiste, sous le contrôle ferme de Xi Jinping, poursuit une forme de capitalisme parrainé par l’État qui désavantage les entreprises étrangères sur le marché chinois et construit de puissants champions nationaux. La primauté du parti l’emporte sur l’État de droit, et la liberté d’expression et les droits politiques sont durement réprimés. Le traitement épouvantable de la Chine envers sa minorité ouïghoure et la suppression des droits fondamentaux à Hong Kong ont été à juste titre condamnés.

La Chine dépense également plus pour son armée que n’importe quel pays en dehors des États-Unis, ce qui vise à contrer la prééminence militaire américaine en Asie de l’Est. La montée du nationalisme s’exprime dans la conviction que Taïwan doit être réunifiée avec la Chine continentale et que la mer de Chine méridionale est un lac chinois.

Mais ces problèmes ne font pas nécessairement de la Chine une menace pour la prospérité et la sécurité américaines, à moins que vous ne croyiez à chaque mot antagoniste venant des responsables chinois, à chaque plan de guerre conçu par son armée et à l’inévitabilité du “piège de Thucydide” – la notion que les puissances émergentes auront tendance à entrer en conflit avec les puissances établies. Il ne s’ensuit pas non plus que tout pays qui n’adhère pas aux normes démocratiques libérales constitue une menace naissante pour les États-Unis. Les États-Unis n’ont jamais fondé toute leur politique étrangère sur les droits de l’homme, et ils ne devraient pas non plus ; ce serait une recette pour une intervention et un conflit sans fin à l’échelle mondiale. Et fonder la politique sur ce qui pourrait arriver est une pente tout aussi glissante.