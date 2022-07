Avis | La Chine joue au hardball avec les débiteurs en difficulté. C’est dangereux pour nous tous.

Au cours de la dernière décennie, les banques chinoises ont généreusement prêté aux pays pauvres pour l’ambitieuse initiative chinoise Belt and Road, un effort politiquement et économiquement motivé pour aider à construire des ports, des lignes ferroviaires et des réseaux de télécommunications à l’étranger. Mais maintenant que certains de ces emprunteurs ont du mal à payer ce qu’ils doivent, les Chinois sont devenus beaucoup moins généreux. Leur réticence à accepter les pertes sur les prêts qu’ils ont consentis complique les efforts internationaux visant à alléger la dette des emprunteurs en difficulté en Asie, en Afrique et en Amérique latine.

Voici pourquoi c’est mauvais pour plus que les emprunteurs chinois : si les accords d’allègement de la dette ne peuvent pas être conclus rapidement, davantage de pays feront défaut, et les défauts de paiement sont contagieux. Lorsqu’un pays cesse de payer, les prêteurs commencent à craindre que d’autres fassent de même. Ils leur refusent donc des crédits ou exigent des taux d’intérêt très élevés. La nervosité des prêteurs provoque les défauts de paiement qui les inquiètent. Ensuite, même les pays financièrement plus forts tombent sous le coup de la suspicion et s’effondrent comme des dominos.

Empêcher que cette chaîne d’événements ne se déclenche est une priorité absolue pour le Fonds monétaire international et le Club de Paris, le groupe de 22 pays créanciers qui coordonne les programmes d’allégement de la dette. Les anciens ont appris comment cela se faisait lors de la crise de la dette latino-américaine des années 1980 et de la crise financière asiatique de 1997 et 1998. Ils mettent cette expérience à profit maintenant que les nations pauvres sont stressées par la pandémie de Covid-19, l’invasion de la Russie par la Russie. L’Ukraine, l’inflation et la hausse des taux d’intérêt.