Mis à part le fait que la Jordanie n’a pratiquement aucune législation à son actif malgré 17 années au Congrès. Le travail d’orateur requiert un ensemble de compétences très particulières : une capacité à construire des coalitions bipartites, à travailler avec ses adversaires et à apprendre à accepter des demi-victoires. Cela en fait un travail particulièrement minable pour Jordan, car l’essence même de ce poste exige des compromis qui sont un anathème pour la droite et pour l’écosystème médiatique conservateur qui a favorisé son ascension.

En ce moment, de violents orages se profilent à l’horizon – le travail s’accompagne d’une liste intimidante de tâches à accomplir, notamment maintenir le gouvernement ouvert et fournir des dizaines de milliards de dollars d’aide à Israël et à l’Ukraine. L’adoption d’une loi bipartite sur le financement provisoire le mois dernier a coûté son poste au président de l’époque, Kevin McCarthy ; La Jordanie s’y est opposée.

Les critiques de Jordan craignent qu’il permette à Trump de s’immiscer dans les affaires de la Chambre, une perspective particulièrement inquiétante depuis que Trump, en tant que président, a conduit le gouvernement à une longue fermeture en 2018-2019 pour en ressortir les mains vides.

Se pose ensuite la question de savoir quelle Jordanie Washington obtiendrait-il ? Il y a le prototype qui, dans le passé, a aidé à orchestrer les fermetures du gouvernement et qui a été décrit par l’ancien président John Boehner, un compatriote de l’Ohio, comme « un terroriste législatif » et un « connard ».

Ensuite, il y a la version pragmatique de l’initié qui s’est lancée dans la voie du leadership il y a quelques années, forgeant une relation étroite avec McCarthy. Il s’est rangé du côté de McCarthy plus tôt cette année en votant pour un accord de limitation de la dette que le républicain californien avait conclu avec Biden. Il a réussi à gagner le soutien des pragmatiques du GOP comme le représentant Mike Rogers (R-Ala.) après avoir promis qu’il superviserait l’adoption de lois incontournables, notamment la politique de défense, les budgets des agences et la réautorisation l’année prochaine des programmes alimentaires et des subventions agricoles.

Les précédents présidents du GOP, comme Boehner et Paul Ryan (R-Wis.) venaient de l’aile gouvernementale du parti. Boehner a travaillé avec le sénateur Ted Kennedy (Démocrate du Mass.) pour faire adopter la loi sur l’éducation No Child Left Behind en 2002 ; Ryan a négocié un accord budgétaire pour 2013 avec la sénatrice vétéran Patty Murray (D-Wash.) et a ensuite présidé le comité des voies et moyens de rédaction fiscale.

Jordan n’a rien de similaire sur son CV. Il espère maintenant se retrouver jeté dans le grand bain, en affrontant un président démocrate et une double menace au Sénat, le haut démocrate Chuck Schumer et le chef de la minorité Mitch McConnell (R-Ky.), qui sont alliés contre la Jordanie sur l’aide à l’Ukraine et les dépenses gouvernementales. les niveaux. Jordan a vilipendé Schumer dans le passé et n’a pratiquement aucun historique avec McConnell.

Le conflit au Moyen-Orient a encore bouleversé l’équation. Biden envoie au Congrès une énorme demande d’aide à la fois pour Israël et l’Ukraine ; La Jordanie est sceptique quant à l’aide à l’Ukraine et son parti est très divisé sur la question.

Une vision pessimiste de Jordan est qu’il ne serait tout simplement pas disposé à rompre les compromis avec le Sénat et la Maison Blanche de Biden, d’autant plus que la Chambre glisse vers une éventuelle destitution de Biden. Une fermeture partielle du gouvernement est imminente en cas d’impasse.

Pour ceux qui le recherchent, il existe de nombreuses preuves dans les batailles passées de Jordan avec des dirigeants tels que Boehner qui suggèrent qu’il ne jouera pas bien avec les autres maintenant. Jordan a contribué à chasser Boehner de son poste de président en 2015. Lui et d’autres personnalités du Freedom Caucus ont donné des crises à Ryan au cours des deux premières années de l’administration Trump, y compris une longue bataille pour l’abrogation d’Obamacare qui a presque conduit Ryan et Trump à abandonner l’idée. Au lieu de cela, l’abrogation est morte au Sénat.

Lorsque Boehner a quitté le fauteuil de président, il s’est laissé le temps de « nettoyer la grange » – en adoptant des projets de loi politiquement difficiles, comme une augmentation du plafond de la dette, avant de passer le marteau à Ryan.

Aujourd’hui, la grange est en désordre. Jordan n’aurait pas bénéficié du délai de grâce accordé à Ryan. Des échéances critiques se profilent. La rancune imprègne les camps de leadership concurrents de Jordan et du chef de la majorité Steve Scalise. (Scalise s’est retiré de la course à la présidence malgré sa victoire sur Jordan lors d’un scrutin de nomination, se plaignant de la mauvaise foi des partisans jordaniens.

Cependant, plus de 20 républicains, dont plusieurs membres de la commission des crédits en quête de compromis, se sont unis pour bloquer le chemin de la Jordanie lors de deux votes distincts cette semaine.

Certaines des tactiques de pression employées par les partisans de Jordan ont irrité les récalcitrants tels que la présidente des crédits Kay Granger (Républicain du Texas), un loyaliste à la direction dont l’opposition a fait sourciller. « C’était un vote de conscience et je suis resté fidèle à mes principes », Granger a écrit sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter. « L’intimidation et les menaces ne changeront pas ma position. »

McHenry pourrait maintenant finir par nettoyer la grange, mais il est clair que les Républicains se tromperaient encore s’ils remettaient le pouvoir à Jordan par la suite.