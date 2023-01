Avis | La Californie pourrait capturer ses eaux de crue destructrices pour lutter contre la sécheresse

Graham Fogg, professeur émérite d’hydrogéologie à l’Université de Californie, Davis, qui a étudié les systèmes d’eau de la Californie pendant 40 ans, a un rêve de longue date : trouver une douzaine ou plus de vallées paléo et les utiliser pour reconstituer les eaux souterraines épuisées par une sur- pompage et contrôle des rivières avec des digues et des barrages. Pendant des décennies, peu de gens écoutaient. Mais ces derniers temps, cela commence à changer. Lui et sa collègue Rosemary Knight de l’Université de Stanford ont convaincu le Département des ressources en eau de l’État d’entreprendre une enquête de trois ans pour en trouver d’autres.

Le grand espoir est qu’un ensemble de vallées paléo pourraient être transformées en égouts pluviaux géants pour absorber rapidement les fortes pluies. Selon une étude, les eaux pluviales réparties dans les vallées couleraient sous terre puis se déplaceraient dans les argiles et les limons environnants, sur plus de 20 km de chaque côté de la vallée et sur des centaines de pieds de profondeur. Cela augmenterait la nappe phréatique réduite, ce qui est important car un système d’eau souterraine plus sain peut alimenter les rivières par le bas et permettre aux gens de continuer à pomper l’eau des puits. Il peut également rendre plus d’eau disponible pour les plantes et le sol, aider à maintenir le cycle des pluies et réduire les risques d’incendie.

Il y a suffisamment d’eau de surface non gérée provenant de la pluie et de la neige dans tout l’État pour réapprovisionner les aquifères de la vallée centrale, ce qui rend plus d’eau disponible pour les agriculteurs, les citadins et l’environnement. Même avec le changement climatique, l’État aura très probablement suffisamment d’eau pour se recharger à l’avenir, en partie à cause de conditions météorologiques plus extrêmes, selon une étude de 2021.

Pour utiliser les vallées paléo pour stocker ces grandes pluies, la terre au-dessus d’eux doit être conservée pour la recharge des eaux souterraines. Et c’est déjà un défi : une vallée paléo située à l’extérieur de Sacramento a été prévue pour un lotissement, qui la recouvrirait de béton imperméable et d’asphalte. De telles décisions sont généralement régies par les gouvernements des villes et des comtés, mais l’État pourrait inciter les zones avec des vallées paléo à protéger les terres au-dessus d’elles.

L’utilisation des terres n’est pas le seul problème. Les principaux aqueducs de l’État qui déplacent l’eau du nord au sud peuvent également jouer un rôle important en aidant les eaux de crue à atteindre les vallées paléo. Les aqueducs sont sous-utilisés en hiver lorsque moins de producteurs ont besoin d’irriguer leurs cultures et pourraient transporter l’excès d’eaux pluviales vers des aquifères épuisés. Des canalisations pourraient leur être ajoutées pour acheminer l’eau vers les paléo vallées.