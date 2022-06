Avis | La Bromance de Donald Trump et Rudy Giuliani

L’ex-femme de M. Giuliani, Judith, qui était avec lui à l’époque, m’a dit que ce qui rongeait le plus l’ancien maire était une peur rampante de l’insignifiance. (Le couple a divorcé en 2019.) L’extinction de la flamme l’a forcé à réduire ses vues sur la façon d’accumuler du pouvoir sur la façon de conserver ce qu’il lui restait. Lorsqu’il a offert à un journaliste un rare post-mortem sur la course en 2009, il a trahi son inquiétude. “Je pense que j’aurais dû me battre plus fort dans l’Iowa”, a-t-il déclaré au magazine New York. “C’était le début de devenir hors de propos.”

Après avoir endossé John McCain fin janvier, M. Giuliani a disparu de la vue du public. Désireux d’échapper au froid morne de février à New York, lui et sa femme ont fait leurs valises et se sont rendus en Floride pour séjourner dans le condo de deux chambres de ses parents à Palm Beach, que M. Giuliani a acheté pour eux. Ils vivaient à Palm Beach Towers, un complexe d’appartements haut de gamme, avec vue sur l’Intracoastal Waterway bleu cristallin, une piscine, des jardins paysagers et des terrains de golf à proximité – un lieu naturel pour se détendre après une campagne brutale. Mais il sortait rarement de l’appartement, passant son temps assis nonchalamment sur le canapé du salon de sa belle-famille, dormant tard dans la chambre ou fumant des cigares en peignoir sur la terrasse face à un parking.

Mme Giuliani a déclaré qu’il refusait de socialiser ou de s’asseoir pour les repas, alors même que sa mère, Joan, tentait de l’attirer avec son plat préféré, le pasticcio. “Cela a commencé à m’inquiéter vraiment parce qu’il ne se réveillait que si je le réveillais”, a-t-elle déclaré. Il est devenu mélancolique et apitoyé sur son sort (“Tu devrais me quitter”), a-t-elle dit. Sa réponse – “Vous avez toujours des enfants qui vous aiment, vous m’avez, vous avez votre santé” – n’a pas réussi à apaiser son sentiment d’échec. “Il ne pouvait tout simplement pas s’en remettre”, a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’il avait commencé à boire beaucoup plus. Bien que M. Giuliani ait toujours aimé descendre un scotch avec ses cigares, ses amis ne l’ont jamais considéré comme un buveur problématique. Mme Giuliani a senti qu’il buvait pour atténuer la douleur. La situation était suffisamment préoccupante pour envoyer le couple à la recherche d’un lieu plus discret pour sa convalescence, alors que la presse se rendait compte de leur séjour à Palm Beach Towers et que des photographes commençaient à apparaître.

A la recherche d’un ami vers qui se tourner, ils en ont trouvé un en Donald Trump. “Nous avons emménagé à Mar-a-Lago et Donald a gardé notre secret”, a déclaré Mme Giuliani.

M. Trump leur a fourni un refuge isolé de la presse et des passants, un espace sûr pour un ami malade qui attirait les photographes. Il avait un endroit parfait pour eux – un bungalow en face de Mar-a-Lago. Un petit tunnel passait sous South Ocean Boulevard, une étroite autoroute à deux voies, permettant aux Giuliani de se rendre à pied au dîner sans être aveuglés par la presse. “Il pensait qu’il avait fini”, m’a-t-elle dit. Sa consommation d’alcool s’est accélérée, a-t-elle dit, le début d’une série d’épisodes au cours desquels il est tombé et s’est blessé. “Il tombait toujours dans la merde quelque part”, a-t-elle déclaré.