Avis | La baisse de l’inflation présente à la Fed un paradoxe

La sonnette d’alarme qui sonnait fort le mois dernier sonne encore plus fort maintenant. En décembre, le rendement des bons du Trésor à trois mois était de 0,8 point de pourcentage supérieur au rendement des bons du Trésor à 10 ans, qui à l’époque semblait énorme. Maintenant, l’écart est passé à 1,2 point de pourcentage. C’est plus grand que tout écart précédent dans les records tenus par la Federal Reserve Bank of St. Louis depuis 1982.

Jerome Powell et d’autres responsables de la Fed craignent que s’ils cessent d’augmenter les taux maintenant, ou même ralentissent trop le taux d’augmentation, ils ne parviendront pas à ramener l’inflation à leur objectif de 2 % par an. Il est vrai que la baisse mensuelle des prix en décembre a été ponctuelle, causée principalement par une forte baisse des prix de l’essence et des tarifs aériens qui ne se répétera pas tous les mois. Les prix hors alimentation et énergie ont augmenté de 0,3% en décembre par rapport à novembre. Duy, l’observateur de la Fed chez SGH Macro Advisors, souligne que si l’inflation des prix des biens a diminué, l’inflation des services et les pressions salariales demeurent.

Mais le risque inverse est que la Fed resserre trop. Les responsables de la Fed commencent à prendre ce risque en compte. Après avoir procédé à quatre augmentations consécutives de taille géante du taux des fonds fédéraux l’année dernière, le Comité fédéral de l’open market a procédé à une hausse plus modeste en décembre et pourrait encore diminuer lors de sa prochaine réunion en février, à en juger par les récentes déclarations des membres du comité.

D’un autre côté, alors que les responsables de la Fed peuvent parler de ralentir le taux d’augmentation, ils semblent toujours plus ou moins unis pour amener éventuellement le taux des fonds fédéraux un peu au-dessus de 5%, ce qui est de trois quarts de point de pourcentage supérieur à celui-ci. est maintenant. “La Fed doit voir des preuves claires et claires que l’inflation a complètement quitté le système”, m’a dit James Knightley, économiste international en chef chez ING.

Peut-être en partie en réaction à la politique belliciste de la Fed, la confiance des chefs d’entreprise américains s’est effondrée. Selon une enquête trimestrielle du Conference Board, au printemps 2021, sa mesure globale de confiance était la plus élevée depuis le début des records en 1976. Au quatrième trimestre de l’année dernière, elle avait plongé au plus bas depuis la crise financière mondiale de 2009 – pire encore que pendant la récession pandémique de 2020. Si les chefs d’entreprise agissent sur leur tendance baissière – pas une certitude – ils pourraient commencer à réduire la publicité, les achats d’équipement et l’embauche, faisant de leurs prévisions une prophétie auto-réalisatrice.

Christina Romer, présidente sortante de l’American Economic Association, a déclaré lors de la grande conférence sur l’économie à la Nouvelle-Orléans le week-end dernier que, sur la base de ses recherches avec son mari, David Romer, les décideurs de la Fed ne devraient pas être surpris ou frustrés que les taux d’intérêt augmentent qu’ils ont déjà mis en place n’ont pas réussi à ralentir le taux d’inflation sous-jacent. À en juger par l’expérience, ces augmentations passées devraient commencer à ralentir l’inflation – et à augmenter le chômage – dès maintenant.

“Les décideurs vont devoir revenir en arrière” sur l’augmentation des taux avant que le problème de l’inflation ne soit “complètement résolu”, a déclaré Romer, économiste à l’Université de Californie à Berkeley, qui a présidé le Conseil présidentiel des conseillers économiques de l’Obama. administration. Si, au lieu de cela, ils continuent à augmenter les taux jusqu’à ce que l’inflation soit complètement vaincue, a-t-elle déclaré, “ils seront presque sûrement allés trop loin”.