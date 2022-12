Avis | Kyrsten Sinema et la politique du narcissisme

Dans l’autosatisfaction vidéo que la sénatrice Kyrsten Sinema de l’Arizona a fait pour annoncer qu’elle quittait le Parti démocrate et devenait indépendante, elle n’a mentionné aucun désaccord avec son ancien caucus sur les questions. Au lieu de cela, elle a présenté cette décision comme une étape vers la réalisation de soi. « S’inscrire en tant qu’indépendant et se présenter au travail avec le titre d’indépendant est le reflet de qui j’ai toujours été », a-t-elle déclaré.

C’est vrai : c’est ce qu’elle a toujours été. La contenu de la politique de Sinema a changé au fil du temps, passant du progressisme du Parti vert au centrisme pro-entreprise. Son approche de la fonction élective en tant que véhicule pour le raffinement de soi n’a pas changé.

Dans le livre de 2009 de Sinema “Unite and Conquer: How to Build Coalitions That Win – and Last”, elle a décrit l’abandon de la partisanerie stridente, qui la rendait malheureuse, pour une philosophie vaguement New Age qui valorisait la tranquillité intérieure. Un chapitre s’intitulait «Lâcher prise de l’ours et ramasser le Bouddha», l’ours représentant la peur et la colère. “Reprendre le Bouddha (devenir un acteur politique super centré) vous rend plus fort et plus efficace”, a-t-elle écrit. “Pour être votre moi politique le plus fabuleux, vous devrez apprendre à reconnaître l’ours et apprendre à le lâcher dans votre travail.”

Transcender la peur et la colère est un excellent objectif spirituel. Mais devenir une personne plus centrée et fabuleuse n’est un projet politique que lorsqu’il est dirigé vers des buts au-delà de soi. Avec Sinema, on ne sait pas très bien quels pourraient être ces objectifs, ou s’ils existent. (Un autre chapitre de son livre est «Letting Go of Outcomes».) Annonçant son nouveau statut indépendant, Sinema a écrit un essai dans The Arizona Republic et a accordé des interviews à des médias tels que Politico et CNN. Nulle part je ne l’ai vue articuler des différences de fond avec les démocrates, à part son opposition aux augmentations d’impôts. Au lieu de cela, elle a parlé de ne pas entrer dans une boîte, d’être fidèle à elle-même et de vouloir travailler, comme elle l’a dit à Politico, sans les “pressions ou les pôles d’une structure de parti”.