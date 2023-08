Avis Kingston XS2000 – Conseiller technique

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Boîtier compact avec certification IP55

Avec housse de protection amovible en caoutchouc

Pour Windows, Mac OS et Chrome OS

Garantie constructeur de 5 ans Les inconvénients Relativement chaud sous charge

Norme d’interface USB-C rare Notre avis Si vous recherchez un SSD portable, vous ne pouvez pas vous tromper avec le Kingston XS2000 Portable SSD 1 To. Vitesse supérieure, format pratique et boîtier antichoc, le tout à un prix attractif.

Prix ​​lors de l’examen

À partir de 74,99 $ | Modèle revu 78,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Kingston XS2000

$63.02 79,99 $

Le SSD externe Kingston XS2000 est disponible depuis un certain temps. Mais ça vaut quand même un test. Avec USB 3.2 Gen2x2, il est livré avec une norme d’interface USB-C qui est encore rare et permet théoriquement d’atteindre 20 gigabits par seconde.

Dans le même temps, le support de stockage mobile est disponible dans un nombre étonnant de variantes de capacité – plus précisément avec 500 Go et avec un, deux ou quatre To – ce qui n’est pas évident dans cette catégorie d’appareils.

Dans la variante testée avec 1 To d’espace de stockage, le SSD externe coûte 78,99 $ / 80 £ au moment du test – une offre extrêmement équitable. Les autres capacités (500 Go, 2 To et 4 To) ont des RRP de 74,99 $/49,80 £, 214,99 $/142,79 £ et 449,99 $/260,39 £ respectivement.

Vous pouvez acheter le XS2000 directement auprès de Kingston (et du magasin américain) ainsi que chez des détaillants tels qu’Amazon, Amazon US, Boîte, Acheteur et B&H Photo.

Performance

Idéalement contrôlé, le Kingston XS2000 Portable SSD 1 To démarre vraiment pendant les processus de lecture. Dans le test, cela le prouve déjà dans les benchmarks avec l’outil Crystaldiskmark (CDM), que nous utilisons dans différentes versions. Avec CDM 6, les débits sont élevés avec un bon 1975 Mo/s en lecture et 1742 Mo/s en écriture. Ils restent toutefois en deçà de la limite des 2000Mo/s que le constructeur promet comme performances maximales sur le packaging.

Cependant, le SSD externe peut même dépasser cette note de performance lors des tests avec CDM 7 et 8. Dans l’interaction avec les deux versions de l’outil, il atteint un bon 2088 Mo/s. Les taux d’écriture s’améliorent, même s’ils sont encore trop élevés. Les taux d’écriture s’améliorent, bien que moins fortement, à 1858 Mo/s (CDM 7) et 1829 Mo/s (CDM 8). Les performances de lecture restent les mêmes dans les essais pratiques.

Lors du transfert de vidéo DVD, le Kingston XS2000 établit même une nouvelle valeur supérieure dans le champ de test avec un bon 1206 Mo/s en lecture. Le taux d’écriture est un bon 724 Mo/s. Cela semble être bien en dessous du résultat de lecture. Cependant, la comparaison dans le champ de test montre que ce résultat est également une performance de pointe.

Le modèle Kingston atteint des performances tout aussi élevées lors de la copie du package MP3, qui se compose de plus de 1000 petits fichiers de chansons et, comme le montre l’expérience, occupe les candidats au test très occupés. Avec un bon 727 Mo/s, le SSD externe atteint une fois de plus un taux de lecture très élevé. Même s’il ne parvient pas à maintenir ce niveau en écriture, le débit supérieur à 453Mo/s est un très bon résultat.

Le Kingston XS2000 Portable prend en charge le très rapide USB 3.2 Gen2x2. IDG

Conception et construction

De l’extérieur, les hautes performances du Kingston XS2000 Portable SSD 1 To ne sautent pas aux yeux. Le boîtier est extrêmement pratique et se compose de côtés supérieur et inférieur en aluminium avec des bords latéraux en plastique. Même si vous mettez le couvercle en caoutchouc noir inclus dessus, vous n’aurez aucun problème à placer le périphérique de stockage mobile dans la poche de votre pantalon. Même sans cette protection supplémentaire contre les chutes, le SSD externe est armé contre la poussière et les projections d’eau grâce à la certification IP55.

Le fabricant limite l’étendue de la livraison à l’essentiel : outre le cache en caoutchouc, le colis ne contient qu’un câble USB-C vers C relativement court d’environ 30 centimètres. Il n’y a pas non plus de programmes pour surveiller le SSD ou crypter les données sur le support de données. Au lieu de cela, un support technique gratuit et une garantie de cinq ans sont inclus – ce dernier point est relativement généreux.

Utilisation flexible

Le SSD portable Kingston XS2000 1 To est au format exFAT prêt à l’emploi. En plus de Windows, il fonctionne également avec les systèmes d’exploitation Mac OS, Linux et Chrome OS. Même lorsque le lecteur mobile est fortement chargé, la faim d’énergie n’augmente pas excessivement. Nous avons mesuré une valeur moyenne de 2,31 watts. Cependant, la température du boîtier est un peu plus élevée. Sous charge, il atteint un bon 36 degrés Celsius lors du test.

Verdict

Si vous recherchez un SSD NVMe externe pour la norme USB 3.2 Gen2x2 avec des performances impressionnantes, le Kingston XS2000 Portable SSD 1 To est le bon choix. Lors du test, il a même établi de nouveaux records. De plus, il est facile à emporter grâce à son format compact et est doté de mécanismes de protection adaptés contre les influences extérieures telles que les chocs ou l’humidité.

Au vu du prix très raisonnable du disque mobile, vous ne vous tromperez même pas si vous ne disposez pas encore sur votre PC d’un port USB-C répondant aux exigences maximales.

Cette critique a été initialement publiée sur PC Welt.