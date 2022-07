Avis | Kim Stanley Robinson sur le changement climatique, l’abandon de l’acide et la « psychogéologie »

Kim Stanley Robinson est l’un des grands écrivains de science-fiction vivants et l’un des observateurs les plus astucieux de l’apparence, de la sensation et du fonctionnement des planètes. Sa trilogie sur Mars a imaginé ce que cela pourrait être pour les humains de s’installer sur la planète rouge. Son roman à succès “Le ministère du futur” est un effort magistral pour imaginer ce qui pourrait arriver à la Terre dans un avenir de changement climatique incontrôlé. Robinson a une maîtrise rare de la science et de la nature humaine, et son écriture cristallise comment les deux doivent travailler ensemble si nous voulons sauver notre avenir planétaire collectif d’une éventuelle ruine.

Dans son livre le plus récent, un passage rare à la non-fiction intitulé “The High Sierra : A Love Story”, Robinson attire son attention sur la planète que nous habitons ici et maintenant, en particulier sur l’un de ses endroits préférés sur Terre : la Sierra Nevada. chaîne de montagnes en Californie et au Nevada. Le nouveau livre est en partie mémoire, en partie guide, en partie méditation sur la façon dont le temps, l’espace et même la politique prennent forme dans un paysage géologique merveilleux.