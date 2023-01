Avis | Kevin McCarthy et le retour du GOP pré-Trump

Le Parti républicain qui existait avant l’arrivée de Donald Trump vous a-t-il manqué ? ‌Êtes-vous nostalgique de l’époque où John Boehner luttait contre les rebelles du Tea Party à propos du plafond de la dette ou de la falaise fiscale, ou du «plan» de Ted Cruz pour définancer Obamacare? Vous languissez des années où le test crucial de la pureté conservatrice était un engagement envers un plan de réduction du déficit invraisemblable, le bon vieux temps où les costumes vides et les lobbyistes en herbe luttaient contre les idéologues libertaires et les aspirantes personnalités du câble pour avoir la chance de faire avancer un programme de une légère austérité et des réductions d’impôt favorables aux entreprises ?

Bonne nouvelle, alors ; ces jours sont de retour. L’échec de la « vague rouge » à mi-parcours de 2022 et la diminution ultérieure de Trump ont eu un effet de vague inversée : c’est comme regarder un mur d’eau rouler vers l’arrière, exposant l’ancien littoral, la topographie politique que l’eau recouvrait. La lutte embarrassante de Kevin McCarthy pour revendiquer la présidence et la semaine de chaos à la Chambre des représentants n’appartiennent pas à l’ère Trump. C’est le vieux monde qui revient, l’ancien régime du GOP avec tous ses dysfonctionnements, ses impasses et sa futilité.

Non pas que l’inondation n’ait pas changé le paysage. Certains des républicains de la Chambre qui ont tourmenté McCarthy sont des retours en arrière du Tea Party, mais d’autres sont plus des figures trumpiennes, des créatures de célébrités de droite et des marques à part entière. Les populistes républicains potentiels au Sénat, des personnalités comme JD Vance, Josh Hawley et Tom Cotton, ne sont pas des libertaires dans le style de Ted Cruz vers 2013, ce qui pourrait changer le rôle que joue le Sénat dans les batailles intra-républicaines. Le parti national et ses gouverneurs ambitieux sont désormais plus susceptibles de se battre sur des questions culturelles que sur des questions fiscales. Et Trump lui-même a à peine fini.

Mais dans les négociations sur la présidence, il est clair que certains modèles pré-Trump sont toujours résistants. D’un côté, incarné maintenant par McCarthy et ses alliés, vous avez un établissement du GOP essayant de diriger la Chambre de manière centralisée sans vision ni programme particulier. De l’autre, dans les factions qui ont résisté à sa présidence, vous avez des conservateurs avec beaucoup de plaintes légitimes sur le processus jointes à une vision politique qui est principalement des gestes performatifs et de l’apocalypticisme fiscal. Le résultat probable, comme à l’époque du Tea Party, est un Congrès incapable de gouverner sauf par des manœuvres de dernière minute et un conservatisme qui se manifeste par des demandes de coupes budgétaires incroyablement radicales et pas grand-chose d’autre.