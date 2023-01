Avis | Kellyanne Conway : les arguments pour et contre Trump

L’affaire contre Trump 2024 repose sur une combinaison de fatigue et de sabotage auto-infligé, la peur qu’il ne puisse pas dépasser la montagne de problèmes juridiques, l’appel à passer à autre chose, le sentiment qu’il est à blâmer pour avoir décevant les candidats républicains en 2022 et la perception que les autres républicains sont moins à blâmer pour 2022 et ont des records plus récents en tant que réformateurs conservateurs.

Il n’aura pas non plus le champ principal républicain – ou la scène du débat – pour lui-même. Si une personne défie M. Trump, il est probable que cinq ou six se lanceront dans la course et essaieront également de le tester. Les principaux challengers potentiels de M. Trump incluent des gouverneurs avec des records impressionnants et d’énormes victoires de réélection comme Ron DeSantis de Floride, Kim Reynolds de l’Iowa et Greg Abbott du Texas; ceux qui souhaitent affronter M. Trump de front et essayer de faire passer le parti devant lui, comme le gouverneur Brian Kemp de Géorgie et l’ancien gouverneur Chris Christie du New Jersey ; ceux qui peuvent légitimement prétendre aider à réaliser les réalisations de l’ère Trump comme l’ancien vice-président Mike Pence et l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo ; et d’autres qui souhaitent étendre les récents gains du parti en matière de diversité raciale et de genre au niveau présidentiel, comme l’ancien gouverneur Nikki Haley et le sénateur Tim Scott, tous deux de Caroline du Sud.

Ce sont des hommes et des femmes sérieux et substantiels, qui seraient tous une amélioration par rapport à M. Biden. Pour l’instant, cependant, ces candidats sont comme des rendez-vous potentiels à l’aveugle. Les électeurs et les donateurs projettent sur eux tout ce qu’ils désirent d’un président parfait, mais jusqu’à ce que l’on fasse face aux lumières klieg, et qu’on soit soumis à un examen minutieux, implacable, souvent excessif, et à des revendications injustes et inexactes, il n’y a aucun moyen de savoir qui possède le métal et le courage nécessaires.

Le principal argument de discussion contre Trump 2024 semble être que Trump 2022 a sous-performé et qu’il en a fait un candidat moins craint et moins viable. M. Trump se vante que son record de victoires et de défaites aux élections générales était de 233-20 et qu’il a organisé quelque 30 rassemblements dans 17 États et plus de 50 collectes de fonds pour les candidats à la réélection, et a participé à 60 téléralliements et recueilli près de 350 $. millions dans le cycle 2022 pour les candidats et les comités républicains.

Les électeurs républicains devraient être ravis que M. Trump et d’autres sommités républicaines se soient présentés et se soient exprimés à mi-mandat. M. Trump n’était pas le seul à avoir fait campagne pour les candidats non retenus. M. DeSantis s’est rallié en personne pour Kari Lake, Doug Mastriano et Tim Michels. M. Pence, Mme Haley et M. Pompeo ont appuyé Don Bolduc, par exemple. Même le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, semblait chaleureux et plein d’espoir à propos de quelques-uns des candidats au Sénat américain qui n’ont pas été retenus. En octobre 2021, M. McConnell a déclaré : « Herschel [Walker] est le seul qui puisse unir le parti, vaincre le sénateur Warnock », et en août 2022, « j’ai une grande confiance. je pense [Mehmet] Oz a une belle chance de gagner [in Pennsylvania].”