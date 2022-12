Avis | Katie Couric : ce que Barbara Walters a rendu possible pour les femmes

À plus d’une occasion, Barbara m’a dit que je lui rappelais sa jeunesse. “Aucun de nous n’est particulièrement glamour”, a-t-elle déclaré. (Je ne savais pas trop comment le prendre.) Au cours de mes premiers jours à l’émission “Today”, elle était l’une de mes plus grandes pom-pom girls. Une fois, j’ai fait une interview impromptue avec George HW Bush, qui s’est présenté de manière inattendue pendant que Barbara Bush me faisait visiter la Maison Blanche. Le lendemain, j’ai reçu une note manuscrite qui disait : « Chère Katie, tu as été formidable avec Mme Bush (tu en savais bien plus qu’elle) et attraper le président était un véritable coup d’État. Tu es tellement bon ! Bravo! Barbare.” Je l’ai encore encadrée dans mon bureau.

Plus tard, elle s’amuserait de ma vie amoureuse. Après avoir rencontré John Molner, mon mari actuel, lors de plusieurs événements sociaux avant notre mariage, elle lui a dit : “Eh bien, on dirait que tu n’iras nulle part, alors je suppose que je ferais mieux de te connaître.”

Il y a vingt-cinq ans, à 68 ans, un âge où les dirigeants du réseau auraient pu penser à la mettre au pâturage, Barbara a de nouveau prouvé sa valeur, par son courage et son ingéniosité. Avec “The View”, elle a donné à cinq femmes d’âges différents une plate-forme pour partager leurs réflexions sur tout, de la politique à la culture pop. Pendant ce temps, ses spéciaux de Barbara Walters ont mis en lumière des noms de renom à une époque où les célébrités étaient plus insaisissables qu’elles ne le sont aujourd’hui.

Barbara a créé sa propre fortune. Je pense aux dernières années qu’elle a passées dans sa maison de l’Upper East Side, pleines de photos encadrées et de souvenirs de son extraordinaire carrière. Ça a dû être si dur de ne pas être au milieu de l’action.

Lorsque je préparais un livre de conseils de personnes accomplies en 2011, la contribution de Barbara était la suivante :

« À l’université, j’avais un professeur bien connu dont le conseil était : ‘Suivez votre bonheur.’ Application pratique : Décidez ce que vous aimeriez vraiment faire… que vous feriez même si vous n’étiez pas payé. (Mais soyez payé.) Obtenez un emploi dans cette industrie ou cette entreprise. Commencez à n’importe quel niveau. Allez-y en premier le matin. Partir le dernier soir. Allez chercher le café. Suivez votre bonheur… mais ne couchez pas avec votre patron. Tu vas réussir.”

Elle aurait pu ajouter : “Ne prenez pas non pour une réponse.” Barbara ne l’a jamais fait. Et grâce à elle, les générations de femmes qui travaillent dans le journalisme et d’autres domaines ont entendu beaucoup plus souvent “oui”. Merci, Barbara. Nous n’aurions pas pu le faire sans vous.

Katie Couric est journaliste et auteure et fondatrice de Katie Couric Media.