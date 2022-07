Avis | Kamala Harris est coincé

Que Mme Harris ait été coincée dans un rôle politique est troublante pour quiconque s’inquiète de la stabilité et de la continuité de l’exécutif. Aucun président américain n’a fêté son 80e anniversaire pendant son mandat, comme M. Biden devrait le faire le 20 novembre. Heureusement, il éprouve des «symptômes très légers» du coronavirus, mais il est encore difficile d’ignorer la réalité actuarielle et la fait évident qu’il semble plus fragile qu’un homme ou une femme de 60 ans (ou, d’ailleurs, son vice-président de 57 ans).

Sur les 15 vice-présidents qui sont devenus présidents, huit sont entrés en fonction après le décès d’un président. (Quatre ont été élus plus tard par eux-mêmes.) Cela donne à la vice-présidence un poids sobre, même lorsque le candidat à la présidence et le candidat à la vice-présidence sont des images de la vitalité d’âge moyen, comme, disons, Jimmy Carter et Walter Mondale l’étaient en 1976, ou Bill Clinton et Al Gore en 1992.

Une pénombre de fragilité a assombri la présidence moderne. Il s’est accroché à Roosevelt à la fin de son troisième mandat, mais, parce que c’était en temps de guerre, a rarement été discuté publiquement. Il a touché Ronald Reagan, 70 ans, blessé par balle par un soi-disant assassin en mars 1981, et Eisenhower, en septembre 1955, lorsque le président de 64 ans a subi une grave crise cardiaque. La mortalité était souvent dans l’esprit d’Eisenhower. En 1954, alors qu’il réfléchissait à briguer un second mandat, il évoquait dans son journal « la plus grande probabilité qu’un homme de 70 ans s’effondre sous une charge qu’un homme de 50 ans » et, surtout, « la sévérité et complexité des problèmes qui reposent sur le président pour une solution.

Mme Harris n’est pas à blâmer pour sa relative rareté d’expérience nationale et internationale : elle était au Sénat depuis moins de quatre ans lorsque M. Biden l’a choisie, et il l’a fait en sachant qu’elle n’avait jamais occupé un poste de direction. Mais, au cours des près de deux ans qui se sont écoulés depuis que M. Biden a choisi Mme Harris comme colistière en août 2020, nous avons appris que ses liens avec M. Biden et les principaux responsables de l’administration sont relativement minces. Ce n’est pas une mince affaire qu’elle n’ait eu qu’une poignée de déjeuners privés cette année avec M. Biden. Et après son premier déjeuner avec la secrétaire d’État Blinken, en février 2021, elle s’attendait apparemment à ce que leurs déjeuners se poursuivent, comme ils l’avaient fait pour le vice-président de l’époque Biden avec la secrétaire d’État Hillary Clinton. Une telle interaction était habituelle; par exemple, à la fin des années 1950, le vice-président Nixon a noué une relation presque filiale avec le secrétaire d’État John Foster Dulles. Les déjeuners réguliers Harris-Blinken, cependant, n’ont pas eu lieu (bien que les deux se soient rencontrés, aient parlé au téléphone et aient ce qu’un fonctionnaire du Département d’État appelle « des engagements réguliers… une interaction régulière »).

Un nouveau livre profondément rapporté par deux journalistes du Times, Jonathan Martin et Alexander Burns, intitulé “This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America’s Future”, dresse un portrait faisant autorité de la relation Biden-Harris – ou de l’absence d’un . Il décrit comment les conseillers de M. Biden étaient prêts à ignorer les faiblesses de Mme Harris en faveur des intérêts politiques immédiats de M. Biden et ont vu que sa principale valeur venait de sa contribution à la victoire aux élections de 2020. Elle était un choix historique, destinée à devenir la première femme, la première afro-américaine et la première sud-asiatique américaine à occuper le poste de vice-présidente. Quant à la préparation présidentielle, M. Biden s’est davantage concentré sur la constitution d’une coalition multiraciale, afin de refléter la diversité de la nation dans son administration.

Mme Harris a été régulièrement la cible d’histoires négatives – sur le désarroi et les départs du personnel, ou son agacement que le personnel de la Maison Blanche ne se soit pas tenu debout lorsqu’elle est entrée dans une pièce, ou même son inconfort dans certaines interviews avec les médias. Elle a également fait face à deux poids deux mesures dans la façon dont elle est vue et jugée, comme le sont de nombreuses femmes et personnes de couleur, y compris lorsqu’elles sont «premières» dans les emplois.