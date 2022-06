Avis | Joyeuse fête des pères à Roy Ayers, mon brillant papa absent

Mon père était si bon, et ce qu’il faisait était si important pour lui, qu’il m’est devenu plus facile de comprendre pourquoi je n’ai jamais été – et ne serais jamais – une priorité dans sa vie. Cette performance de 1969 m’a aidé à réaliser que j’ai tout ce que je peux obtenir de lui. Il était temps d’arrêter d’espérer plus.

La plupart d’entre nous dont les pères sont absents pensent : « Et moi ? » Nous nous arrêtons rarement pour demander : « Et lui ? Il m’a fallu 49 ans pour avoir cette pensée. Mais quand je l’ai finalement fait, cela m’a permis de laisser aller certaines choses.

J’ai ressenti beaucoup de choses à propos de mon père au cours de ma vie : ambivalent en tant qu’enfant qui pensait rarement à lui ; ravi quand, en tant qu’adulte, j’ai enfin pu le rencontrer et avoir une vraie conversation ; en colère quand il n’a pas retourné mes appels après ça. J’ai senti notre connexion quand je vois nos similitudes – nos pommettes saillantes et nos rires physiques. Et je me suis senti amèrement déconnecté quand je pense à nos différences. Mais en regardant cette performance d’il y a plus de 50 ans, J’ai rencontré un nouveau sentiment : la fierté.

Mon père a maintenant 81 ans et il parcourt toujours le monde en jouant de la musique. Je crois que la musique occupera son énergie jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus, et cette conviction me rend heureux pour lui et pour les nombreuses personnes dont il enrichit la vie. Je ne suis pas plus proche de mon père en cette fête des pères, mais j’ai fait la paix avec ça.

Je me suis toujours senti mal à l’aise de parler de mon père, même avec mes amis les plus proches. Mais alors que je regardais Roy jouer dans « Summer of Soul », je me suis tourné vers mon ami, j’ai pointé l’écran et j’ai dit, avec une nouvelle facilité, « C’est mon père. »