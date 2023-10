Avis | Josh Hawley se trompe à propos d’Israël et de l’Ukraine

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de raisons légitimes de vouloir limiter notre engagement envers l’Ukraine ou de privilégier le renforcement de notre plus important allié au Moyen-Orient – ​​et un allié fiable depuis environ 50 ans – par rapport à d’autres priorités stratégiques.

Pourtant, le soutien à Israël échouerait également si l’on respectait les normes démagogiques fixées par certains républicains pour le financement de l’Ukraine.

Tout d’abord, des éléments de droite ont présenté un faux choix entre favoriser les frontières souveraines de l’Ukraine et favoriser la sécurité des frontières des États-Unis. Bien sûr, il est parfaitement possible de vouloir les deux et de sécuriser la frontière ici chez nous – une question de faire respecter les règles avant tout – tout en aidant un pays à combattre un assaut brutal de l’un de nos adversaires.

Pourquoi le rétablissement, par exemple, de la politique « Rester au Mexique » est-il impossible tant que nous fournissons des obus d’artillerie à l’Ukraine ?

Les Républicains n’ont-ils pas réussi à financer le mur frontalier alors qu’ils avaient un contrôle unifié du gouvernement en 2017 et 2018 en raison d’une invasion totale de l’Ukraine par la Russie qui n’a eu lieu qu’en 2022 ?

C’est absurde. Mais ce trope est tellement ancré dans la sagesse conventionnelle républicaine que lors du dernier débat républicain, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a abordé une question sur l’Ukraine et l’a entièrement axée sur le respect de la frontière américaine. Normalement, cela aurait été considéré comme une non-sequitur vertigineuse, mais tout le monde savait à quoi il voulait en venir.

Hawley et d’autres sont allés plus loin et ont suggéré que se soucier de l’Ukraine signifiait ne pas se soucier des Américains.

« Je dirais juste aux Républicains », a fait remarquer Hawley en février« Écoutez, vous pouvez soit être le parti de l’Ukraine et des mondialistes, soit être le parti de la Palestine orientale et des travailleurs de ce pays. Mais il est temps de dire aux Européens : plus de protection sociale pour les Européens. Laissons les Européens prendre les devants en Europe. Il est temps de donner la priorité aux travailleurs de ce pays, de rendre ces gens forts à nouveau et de rendre ce pays à nouveau fort.

L’Est de la Palestine, bien sûr, fait référence à la petite ville de l’Ohio qui a été le site d’un déraillement de train de marchandises plus tôt cette année. Encore une fois, si donner des systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité à l’Ukraine signifie que les chemins de fer aux États-Unis seront moins sûrs, ou que nous deviendrons incapables de fournir une assistance en cas de catastrophe à nos propres communautés, il n’est pas évident pourquoi un soutien continu et de haut niveau à Israël serait le cas. Cela n’a pas le même effet.

Toute aide militaire et étrangère a-t-elle des conséquences directes et délétères pour les travailleurs américains ? Ou, par coïncidence, s’agit-il simplement d’une aide militaire et étrangère qui devient de plus en plus impopulaire auprès de la base républicaine ?

Hawley a avancé de nombreux autres arguments contre l’Ukraine qui tombent rapidement à plat. Il a dit que notre aide n’aurait pas de fin en vue. Eh bien, nous soutenons Israël depuis des décennies.

Il a soutenu que le soutien à l’Ukraine était inefficace parce que Kiev continue de combattre les Russes sur son territoire. D’accord, mais nous soutenons Israël depuis un demi-siècle et il est toujours entouré d’ennemis terroristes.

D’un autre côté, il rejette l’idée selon laquelle l’armée russe pourrait balayer l’Ukraine et menacer les pays de l’OTAN. C’est vrai, mais le Hamas n’est pas non plus assez fort pour conquérir Israël.

Enfin, il a fait valoir que l’Ukraine détournait l’attention de l’impératif de se préparer à un conflit avec la Chine à propos de Taiwan. À son avis, Israël devrait constituer une autre diversion de ce type.

Il n’est pas vraiment juste d’imposer à Hawley tout cela, puisqu’il avance depuis un certain temps des arguments de commodité contre l’Ukraine – sans pour autant définir une vision du monde ou énoncer des principes cohérents.

Si l’Ukraine et Israël sont des pays différents confrontés à des menaces différentes, il y a beaucoup de choses chez eux qui méritent notre sympathie et notre soutien. Ils ont tous deux été brutalisés par une invasion totalement injustifiée. Ils ont tous deux été victimes d’horribles crimes de guerre : leurs civils ont été tirés à la roquette, violés et kidnappés. Ils combattent tous deux des forces qui haïssent les États-Unis et l’Occident et qui reçoivent le soutien de l’Iran. Enfin, ils sont tous deux accusés d’actes d’agression à leur encontre sans en faire assez pour apaiser leurs ennemis implacables.

Il y a aussi des différences. Israël est une démocratie stable et bien établie. Le niveau de soutien requis par l’Ukraine, qui a été envahie par un pays beaucoup plus grand et est maintenant engagé dans une guerre d’usure à grande échelle, est bien plus élevé. Et le conflit en Ukraine, impliquant une Russie dotée de l’arme nucléaire et prête à proférer des menaces pour tenter de retenir la main de l’Occident, comporte en fin de compte encore plus de dangers.

Cela dit, nous devrions et pouvons soutenir à la fois l’Ukraine et Israël. À court terme, l’Ukraine a besoin d’armes, tandis qu’Israël, pour l’essentiel, a besoin d’un soutien diplomatique, en particulier dans les jours et les semaines à venir, lorsque la première vague de sympathie internationale pour sa cause commencera à s’estomper. Si la guerre à Gaza se prolonge ou s’il y a un deuxième front au Liban, Israël pourrait avoir besoin de davantage de munitions. Mais une grande partie de ce qui est le plus utile à Israël – le matériel pour son armée de l’air, les intercepteurs Iron Dome – ne correspond pas directement aux besoins de l’Ukraine.

Là où les critiques populistes de l’Ukraine ont raison, c’est qu’il existe une menace croissante de la part de la Chine, potentiellement plus grave que l’invasion russe de l’Ukraine, et que l’ampleur du soutien que nous apportons à l’Ukraine met à rude épreuve nos stocks d’armes. La solution n’est pas d’abandonner l’Ukraine et d’espérer le meilleur, mais de faire de la revitalisation de notre base industrielle de défense une priorité d’urgence. Elle doit être adaptée à la nature changeante de l’environnement international et à la nécessité d’approvisionner nos alliés et nous-mêmes.

Au moins, l’année écoulée montre que les obus d’artillerie sont tout aussi nécessaires aujourd’hui qu’ils l’étaient en 1914 ou 1943.

Les événements internationaux récents devraient également révéler la folie de l’idée selon laquelle ce que font les États-Unis dans le monde pour maintenir leur leadership et promouvoir la paix et la sécurité est intrinsèquement un gaspillage et nous affaiblit chez nous. Au contraire, les menaces à l’étranger sont réelles et nos alliés en première ligne, qu’il s’agisse de l’Ukraine ou d’Israël, sont des forces hostiles aux États-Unis que nous ne voulons pas avoir à engager directement nous-mêmes et que nous ne voulons pas pour devenir plus puissant.

C’est un investissement qui vaut la peine d’être fait, et cela ne nous empêche pas de poursuivre toutes les priorités que nous voulons ici chez nous – oui, même de sécuriser la frontière.