Avis | John Fetterman devrait porter un costume – et les républicains devraient y mettre une chaussette

En plaidant en faveur du code vestimentaire, je semble être en compagnie des nombreux critiques conservateurs de Fetterman. Mais je ne suis pas. Leurs commentaires – et la surabondance de conversations en ligne et dans les journaux – suggèrent qu’ils comprennent fondamentalement mal le but de porter un joli costume. Les vêtements sont un mauvais indicateur des qualités intérieures les plus importantes d’une personne, telles que le caractère, les capacités et l’intelligence. La respectabilité peut être mesurée plus directement par les actions d’une personne. La raison pour laquelle le Sénat devrait maintenir le code vestimentaire est précisément parce que l’habillement n’est pas si important : à côté des débats sur qui bénéficie de l’aide sociale et qui part à la guerre, la mode n’est tout simplement pas une préoccupation sérieuse. Le code vestimentaire concerne quelque chose de plus profond que cela. Le but de porter un costume au Congrès est de donner une forme physique aux véritables idéaux qui vous tiennent à cœur : votre dévouement à respecter votre serment d’office, votre dévouement à l’institution de la démocratie, votre engagement inébranlable envers les électeurs que vous servez. Si vous ne démontrez pas ces idéaux à travers votre comportement, un costume ne compensera pas. En se concentrant trop sur le simple apparence En matière de respectabilité, les critiques de Fetterman perdent de vue les aspects les plus profonds et les plus significatifs de ce que signifie servir honorablement.

Il n’y a pas de meilleur exemple de ce malentendu que Roger Stone, un partisan de longue date de l’ancien président Donald Trump. Pierre s’est plaint à Newsmax cette semaine que le style décontracté de Fetterman est une « insulte au Sénat » et pourtant, c’est Stone qui se tient aux côtés d’un président qui a attaqué plus d’institutions gouvernementales que n’importe quel président de l’histoire moderne. Stone s’est montré plus indigné à propos des sweat-shirts qu’à propos de l’ingérence de Trump dans les enquêtes du ministère de la Justice, de son grossissement du discours public, de ses allégations d’agression sexuelle ou même de sa tentative d’annuler les résultats d’une élection qu’il a clairement perdue. Dans le documentaire danois Une tempête annoncée, on peut entendre Stone présenter des plans pour aider Trump à se maintenir au pouvoir après sa défaite électorale. « Au diable le vote », a-t-il dit. « Passons directement à la violence. Tirer pour tuer. » Il ferait plus tard pression sur Trump pour qu’il soit gracié pour son rôle dans l’assaut du 6 janvier contre le Capitole. Oubliez les sweats à capuche – c’était la véritable « insulte au Sénat ».

De même, le sénateur Tommy Tuberville, qui a déclaré que le nouveau code vestimentaire le dérangeait « beaucoup », a signé une lettre avec 45 autres républicains implorant Schumer de revenir sur sa décision. La lettre affirme: « Autoriser les vêtements décontractés au Sénat manque de respect à l’institution que nous servons et aux familles américaines que nous représentons. » Mais Tuberville était l’un des 11 sénateurs républicains et sénateurs élus qui ont tenté d’arrêter le décompte des voix électorales lors de l’élection présidentielle de 2020. Et il est sûrement plus irrespectueux envers les institutions américaines que Tuberville gèle les nominations de plus de 300 officiers militaires que que Fetterman se présente au travail avec des vêtements amples.

Il y a une autre raison, peut-être plus pratique, pour laquelle Fetterman devrait s’arrêter, et elle a à voir avec le fait que vous lisez cet essai en ce moment – ​​et non, disons, une analyse de ses contributions législatives. Les médias et ceux d’entre nous sur la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter ont passé des mois à parler de sa tenue vestimentaire – la semaine dernière intensément – ​​alors que Fetterman et son équipe devraient travailler pour s’assurer que les électeurs entendent son message politique et sachent ce qu’il accomplit. pour eux. Comme je l’ai déjà dit, les vêtements en eux-mêmes n’ont pas vraiment d’importance ; c’est la personne sous les vêtements et les choix qu’elle fait qui comptent. Le directeur des communications de Fetterman, Joe Calvello, souhaite-t-il vraiment passer les prochaines années à répondre à des questions sur les vêtements plutôt que sur les réalisations ?

Le potentiel de distraction en l’absence de code vestimentaire dépasse également Fetterman. Le Congrès est aujourd’hui un cirque. Avec des caméras dans les chambres du Sénat et de la Chambre, les politiciens se lèvent pour créer des moments viraux sur les réseaux sociaux, qu’ils exploitent pour mobiliser la base, collecter des fonds et gonfler leur statut de célébrité. Le résultat le plus probable de ce scandale du code vestimentaire est que la plupart des députés masculins continueront à porter leur costume, et lorsque Fetterman quittera un jour ses fonctions (ou lorsque les Républicains reprendront le Sénat), l’ancien code vestimentaire sera rétabli. Mais il existe un risque qu’un code vestimentaire laxiste crée davantage de spectacles. Le représentant républicain Matt Gaetz a déjà accessoires vestimentaires d’occasion pour le théâtre politique, et ce serait dommage si, un jour, des hommes politiques arrivaient dans des tenues de plus en plus ridicules pour attirer l’attention. De tels moments alimentent le discours en ligne et le bavardage dans les médias grand public, qui absorbent l’air des discussions sur des sujets plus importants.

Pendant que nous nous disputions sur les shorts de sport la semaine dernière, les Travailleurs unis de l’automobile ont lancé leur grève massive, Vladimir Poutine a continué de mener sa guerre en Ukraine et le gouvernement américain s’est précipité vers une fermeture du gouvernement. Si les Républicains veulent réellement modifier le code vestimentaire du Sénat, ils devraient travailler avec les Démocrates pour adopter un projet de loi de dépenses… Fetterman a déjà promis qu’il porterait un costume si le Congrès y parvenait..