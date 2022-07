Avis | Joe Manchin est un symptôme, mais c’est le Sénat qui est malade

Surtout, il y a le Sénat lui-même.

Il peut sembler étrange de blâmer l’institution pour ce résultat. Ce n’est pas comme s’il y avait une alternative à l’adoption de lois par les deux chambres du Congrès. Mais ce n’est pas non plus un hasard si la législation sur le climat a été adoptée à plusieurs reprises à la Chambre pour s’effondrer au Sénat. Ce n’est pas un hasard si, en règle générale, la chambre haute est l’endroit où la législation populaire va mourir ou, si elle n’est pas tuée, où elle est adoptée sous une forme tronquée et diminuée, comme le récent (et terne) projet de loi bipartite sur les armes à feu. . Le Sénat a été construit dans ce but. Il a été conçu pour garder le peuple sous contrôle – pour mettre des limites à la portée de la démocratie et à la portée de la représentation.

Ceci est distinct de la question de la représentation égale des États, la règle constitutionnelle selon laquelle chaque État obtient deux sénateurs, quelle que soit sa population. Si James Madison avait prévalu d’une manière ou d’une autre à la Convention constitutionnelle et obtenu un Sénat à représentation proportionnelle, la chambre travaillerait toujours pour contrecarrer la législation populaire.

La raison en est simple : le bicamérisme à l’américaine avec sa chambre haute petite et puissante travaille dans la plupart des cas à mettre un frein aux intérêts et aux aspirations du public et de ses représentants.

C’était le but. Bon nombre des rédacteurs de la Constitution étaient aussi intéressés à supprimer l’expérimentation démocratique de la décennie précédente qu’ils étaient préoccupés par la construction d’un gouvernement national plus puissant. Les deux, en fait, étaient liés. “La plupart des hommes qui se sont réunis à la Convention constitutionnelle de Philadelphie en 1787 étaient également convaincus que le gouvernement national en vertu des articles de la Confédération était trop faible pour contrer la montée de la démocratie dans les États”, écrit l’historien Terry Bouton dans “Apprivoiser Démocratie : « Le peuple », les fondateurs et la fin troublée de la révolution américaine. »