Avis | Joe Biden ferait mieux de surveiller ses arrières

Nyro, décédé en 1997 à l’âge de 49 ans, était un auteur-compositeur prolifique et prodigieusement talentueux, celui qui, comme Carole King et Karla Bonoff, était parfois plus connu comme l’auteur de tubes d’autres musiciens que comme le chanteur de son propre compositions. Elle était sans doute plus douée pour les mélodies que pour les paroles, mais “Wedding Bell Blues” et “Sweet Blindness” sont des mélanges parfaits des deux, et il y a beaucoup de grandes lignes dans “And When I Die”, que le groupe Blood, Sweat & Les larmes popularisées :

Je n’ai pas peur de mourir

et je m’en fous

Si c’est la paix que tu trouves en mourant,

Eh bien, alors que le temps soit proche

J’ajoute donc Nyro à notre panthéon croissant (mais toujours terriblement incomplet) de parolières féminines, qui comprend déjà Joni Mitchell, Aimee Mann, Lucinda Williams et d’autres. J’ajoute également Joan Armatrading, une autre de mes préférées au collège. J’ai été ravie par le simple désir et la douleur palpable de “Love & Affection” d’Armatrading (“Maintenant, si je peux sentir le soleil dans mes yeux / Et la pluie sur mon visage / Pourquoi ne puis-je pas ressentir l’amour”), qu’elle a toujours interprété brillamment. J’ai admiré l’esprit et le jeu de mots de “Drop the Pilot”, avec sa suggestivité saphique, et ce doit être la seule chanson pop américaine contenant le mot “mahout”.