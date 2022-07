Avis | Joe Biden est trop vieux pour redevenir président

Ils ont construit leur carrière dans des institutions qui ont plus ou moins fonctionné et ils semblent s’attendre à ce qu’ils recommencent à travailler. Ils donnent toute l’impression de voir ce moment, où les rouages ​​du gouvernement se sont grippés et où un parti complote ouvertement contre la démocratie, comme un interrègne plutôt qu’un point de basculement. Les critiques démocrates de Biden viennent de différents endroits du spectre politique – certains sont exaspérés par son centrisme, d’autres inquiets par son apathie. Ce qui lie la plupart d’entre eux, c’est le désespoir pour les dirigeants qui font preuve d’urgence et d’ingéniosité.

S’il y a une consolation à l’âge de Biden, c’est qu’il peut se retirer sans concéder l’échec. Il n’y a pas de honte à ne pas se présenter à la présidence à 80 ans. Il est sorti de sa semi-retraite pour sauver le pays d’un second mandat de Trump, et pour cela nous lui devons tous une grande dette. Mais maintenant, nous avons besoin de quelqu’un qui puisse résister aux forces toujours en ébullition du Trumpisme.

Il existe de nombreuses possibilités : si les cotes d’approbation du vice-président Kamala Harris restent sous l’eau, les démocrates ont un certain nombre de gouverneurs et de sénateurs charismatiques vers lesquels se tourner. Biden a déclaré, lors de la campagne de 2020, qu’il voulait être un “pont” vers une nouvelle génération de démocrates. Il sera bientôt temps de le traverser.