Avis | Je veux que le monde nous voie nous embrasser

J’ai été élevé à New York, donc je n’ai pas pleinement apprécié le privilège que j’ai eu de grandir en voyant l’amour queer s’afficher en public. Mais quand j’étais au lycée, j’ai déménagé à Atlanta. Je n’oublierai jamais d’avoir vu deux garçons noirs s’embrasser, puis d’être ridiculisés et agressés verbalement avec des insultes.

Depuis, j’ai voulu montrer comment les personnes LGBTQ de couleur partagent leur affection les unes pour les autres ; Je veux que le monde les voie — nous voie ! – s’embrasser et se tenir la main, que ce soit à New York ou dans une petite ville. Montrer nos sentiments et notre désir doit être considéré non seulement comme normal, mais aussi comme beau.